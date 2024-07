Rueda cree que Sánchez "cumple amenazas" con su anuncio sobre el tope de ayuda a medios digitales

El titular del Ejecutivo gallego, Alfonso Rueda, ha manifestado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, está "cumpliendo las amenazas que hizo después de su retiro de cinco días" al anunciar este lunes que pondrán un tope a la financiación con fondos públicos de los medios de comunicación digitales que, a su juicio "no tienen lectores" y a los que se ha referido como "pseudomedios".

A preguntas de los periodistas, para informar de los asuntos tratados en el Consello de la Xunta, ha vinculado el anuncio con "los que critican" la acción de gobierno de Sánchez "y, por tanto, no le gustan". "A los que creen que deberían ponerse cortapisas a su función o intentar que no lo tengan tan fácil", ha recalcado el titular del Ejecutivo gallego.

"Jamás me escucharán a mí ni a un miembro del gobierno (gallego) decir que vamos a actuar contra los medios que cuentan cosas con las que podemos no estar de acuerdo", ha aseverado también.

En este marco, Rueda ha incidido en que "la libertad de prensa y la democracia consiste en eso".

Con todo, ha emplazado a ver "en qué se plasma". "Me alegro de no estar en esa actitud, supongo que los medios de comunicación en general deberían celebrar también que ese tipo de prácticas no se generalicen", ha sentenciado.

Rueda se ha pronunciado así después de que en una entrevista en la cadena SER, recogida por Europa Press, Sánchez adelantase que presentará este paquete de medidas "de regeneración democrática" en una comparecencia en el Congreso de los Diputados el próximo 17 de julio.