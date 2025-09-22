Rueda equipara al BNG con Vox y les exige disculpas tras el ataque al centro de menores de Monforte

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, acusó este martes a la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, de incurrir en “extremismo” y la equiparó con Vox, después de que la líder nacionalista señalara su “discurso racista” como responsable del ataque con cócteles molotov contra el futuro centro de menores migrantes en Monforte de Lemos (Lugo).

Rueda reclamó una “disculpa inmediata” y advirtió de que declaraciones como las de Pontón “siembran odio” y pueden alentar nuevas tensiones sociales.

Tras la reunión semanal de su Ejecutivo, el jefe del Gobierno gallego defendió que “los extremismos, vengan de un lado o del otro, acaban coincidiendo y utilizan argumentos muy parecidos”, en referencia tanto a Vox como al discurso de la dirigente nacionalista.

“Parece que lo de menos es quién tiró el cóctel molotov, porque ya tienen a sus culpables de antemano”, censuró, reprochando a la oposición que “utilice hechos condenables como arma política”.

Rueda subrayó que la Xunta está “poniendo todos los medios” para atender a los menores migrantes, pese a la “falta absoluta de política migratoria” del Gobierno central. “Tenemos anuncios, amenazas con fuerza pública y, al final, actuaciones absolutamente condenables y xenófobas como la de tirar cócteles molotov contra este edificio”, afirmó.

Críticas del BNG y el PSdeG

En el otro extremo del debate, la líder del Bloque acusó al presidente gallego de “trasladar a Galicia el discurso racista y de crispación que practican Ayuso y la extrema derecha”, y defendió que ese mensaje “tiene consecuencias” en hechos como el de Monforte.

Pontón reprochó además que la Xunta “boicotease” el programa estatal de acogida, que plantease “guetos” para los menores y que “publicitase” la ubicación del centro, algo que a su juicio “pone en riesgo la seguridad de los niños”.

Por su parte, el secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, acusó al Gobierno autonómico de crear “campos de concentración” para los migrantes y lamentó que en una comunidad con 2,7 millones de habitantes no se pueda “proteger e integrar a 244 menores”. Besteiro denunció además el “seguidismo” del PP gallego de las políticas “cargadas de odio” que, según dijo, marca la ultraderecha.