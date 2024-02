Rueda: “Con independencia de lo que haga Ábalos, el PSOE tiene que dar muchísimas explicaciones”

El ‘caso Koldo’ continúa marcando la agenda política española esta semana. También en Galicia, donde el presidente en funciones, Alfonso Rueda, ha sido cuestionado sobre el ultimátum que el PSOE le ha dado al exministro de Transportes, José Luis Ábalos, para que abandone el acta de diputado toda vez que Koldo García era su asesor principal durante la supuesta trama de cobro de comisiones ilegales en la venta de mascarillas en plena pandemia por administraciones gobernadas por el PSOE.

A este respecto, Rueda ha manifestado su opinión esta mañana en Santiago con meridiana nitidez: “Con independencia de lo que haga el señor Ábalos, el PSOE tiene que dar muchísimas explicaciones”.

En este sentido, el presidente en funciones no ha dudado tampoco en afirmar que, más allá de esa posible dimisión del exministro y actual diputado socialista, según se vayan conociendo los hechos habrá que “pedirle a más gente que deje sus cargos”.

“Qué sabrá el PSOE cuando le está dando ese ultimátum tan perentorio”, se ha cuestionado Rueda antes de indicar que “hay muchas cosas que no nos están contando”.

Por este motivo, Rueda ha indicado que si el PSOE “intenta zanjar la cuestión y decir que aquí no hay nada más que explicar” con la dimisión de Ábalos, se equivocará. No en vano, ha proseguido, no pueden pretender que “nadie vaya a ser responsable de muchas preguntas que se hace la ciudadanía y los partidos políticos”.

Nuevo gobierno gallego

Asimismo, Alfonso Rueda ha sido cuestionado, a raíz de las declaraciones realizadas por Miguel Santalices este fin de semana en las que mostraba su ilusión por seguir presidiendo el Parlamento de Galicia, por la nueva composición del Gobierno gallego. Una pregunta sobre la que el presidente en funciones se ha mostrado tranquilo argumentando que está “orgulloso” de las personas que integraron su último ejecutivo.

“Estoy seguro que el buen desempeño de los que tenían cargos explican, en gran parte, el resultado electoral de hace una semana”, ha defendido, antes de reclamar un “poco de paciencia para ir dando a conocer mis propuestas”.

El 18 de marzo, ha recordado Rueda, es la constitución del nuevo Parlamento, y, a partir de ahí, “se abre un espacio” con tiempos “más tasados” que coincidirá con la Semana Santa. “Mi intención, ahora en funciones, y luego ya nombrado, es empezar a gobernar; aunque una semana arriba o abajo creo que es lo de menos”, ha sentenciado.