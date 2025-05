Rueda: “Prefiero ir a Madrid a hablar con Feijóo que a otros sitios a aplaudir a Otegi”

El hemiciclo del Parlamento de Galicia volvió a ser esta mañana escenario del habitual duelo dialéctico entre el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón. En este caso, la controversia, como ya se vislumbraba en el arranque de la semana, giró en torno a la ausencia del jefe del Ejecutivo autonómico en la reunión semanal del Consello, celebrada el lunes, a la que no asistió por acudir a la Junta Directiva Nacional del PP en Madrid.

Bajo este foco, la sesión comenzaba con un tono irónico por parte de Pontón, quien no tardó en lanzar la primera carga centrándose, cómo no, en la figura de Feijóo: “Me alegra que tenga tiempo de venir en vez de salir corriendo a Madrid para recibir órdenes de Feijóo”.

Sobre esta base, la líder nacionalista aprovechó su turno para denunciar el “nivel de servilismo” por parte de Rueda hacia el presidente nacional del PP, asegurando que “le parece normal abandonar sus obligaciones de presidente para ir a un acto de partido”.

Lejos de amainar, las críticas de Pontón fueron aumentando hasta el punto de acusar, una vez más, a Rueda de ser “un presidente desleal con Galicia”, de gobernar “desde la propaganda y la mentira” y de haber hecho de la “mentira su forma de gobernar”. Su intervención, en esa fase, lejos de centrarse en el asunto previsto -la salud mental-, viró hacia un reproche político que resucitaba las recurrentes tensiones entre el nacionalismo gallego y el Gobierno de la Xunta.

Lejos de dejar pasar la oportunidad, Alfonso Rueda replicó con contundencia poniendo el foco, en primer lugar, en la evidente desviación temática: “Usted aprovecha el primer minuto para dar el recado de siempre, la obsesión con Génova, con Feijóo, las sumisiones”.

Imposible en el bipartito

Una obsesión sobre la que el presidente gallego volvió a explicar lo sucedido, reiterando que su ausencia fue “excepcional” y estuvo justificada por “la importancia” de la cita en Madrid. Además, defendió que el Consello de la Xunta puede celebrarse sin su presencia, algo que, según señaló, no era práctica habitual durante el gobierno bipartito (2005-2009) formado por PSdeG y BNG.

“En el bipartito, si faltaba el presidente y había que dejarlo en manos de otra persona, ya resultaba imposible”, apuntó Rueda, aludiendo al expresidente Emilio Pérez Touriño y al exvicepresidente Anxo Quintana.

En este marco, el titular del Ejecutivo autonómico culminó su crítica con una frase de esas que tardan tiempo en olvidarse: “Y me alegro de que los gallegos, en su inmensa mayoría, prefieran que vaya a Madrid a hablar con Feijóo que a otros sitios a aplaudir a Otegi. Que es lo que hacen ustedes, señora Pontón”.

De este modo, un debate que se presumía centrado en temas sociales, acabó situando el foco en los nacionalismos y sus derivados, de Pontón a Otegi con Feijóo siempre de fondo. Reproches cruzados que evidencian ese intento nacionalista por trasladar un pulso permanente con Madrid; o de forma más exacta, con una parte de Madrid, esa que se corresponde la dirección del Partido Popular.