Rueda presenta la humanización de la fachada marítima de Beiramar como un proyecto inclusivo que conecta Vigo con el mar

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, presentó hoy en Vigo el nuevo tramo de la fachada marítima de Beiramar, en la zona de Estaleiros, como parte de un ambicioso proyecto que busca redefinir la relación entre la ciudad y su puerto. Esta intervención, que abarca 7,5 kilómetros desde el Areal hasta Bouzas, ha sido considerada por Rueda como un paso clave para "hacer ciudad", resaltando la importancia de integrar el puerto con los espacios urbanos para el disfrute de todos los ciudadanos.

El proyecto ha sido diseñado con un enfoque integral, buscando compaginar la actividad portuaria con el acceso y disfrute ciudadano. “El puerto estaría incompleto si no tuviera en cuenta a toda la ciudad que ayudó a construir. No se entiende Vigo sin el puerto ni el puerto sin la ciudad”, afirmó Rueda. Con esta premisa, se han ampliado las aceras, mejorado la infraestructura de movilidad peatonal y ciclista, y se ha dotado al recorrido de mobiliario urbano moderno, iluminación eficiente y nuevas zonas verdes. Además, la intervención no ha alterado la actividad portuaria, integrando el espacio público de forma armoniosa con el entorno.

La intervención, que suma más de 11.000 m² de espacio público, incluye una zona ajardinada de 1.400 m² y un renovado sistema de estacionamiento. Esta actuación es la segunda fase de un proyecto de movilidad sostenible impulsado por la Xunta y la Autoridad Portuaria de Vigo, con un presupuesto de 5,1 millones de euros. El primer tramo de esta intervención ya se centró en mejorar la accesibilidad, y en esta nueva fase se ha dado un paso más hacia la inclusión.

Un aspecto destacable es la incorporación de un sistema pionero de información adaptada para personas con trastorno del espectro autista. Desarrollado en colaboración con la Federación de Autismo de Galicia, el sistema utiliza cartelería con pictogramas para superar barreras cognitivas, un gesto que refuerza la accesibilidad para todos los ciudadanos, sin excepción. "Es un proyecto inclusivo", destacó Rueda, quien reiteró el compromiso del Gobierno gallego con la creación de espacios más accesibles y sostenibles.

Este renovado espacio no solo mejora la calidad de vida de los vigueses, sino que también responde a la necesidad de recuperar la relación entre la ciudad y el mar. "Queremos que Vigo recupere su conexión con el mar", subrayó Rueda, destacando que el objetivo es transformar la zona en un área más amable, funcional y moderna.

El presidente reafirmó el compromiso de la Xunta con el futuro de Vigo, mencionando otros proyectos estratégicos en marcha, como la rehabilitación del Teatro Cine Fraga, la construcción de nueva vivienda pública en San Paio de Navia, y el impulso a iniciativas clave para el desarrollo urbano y social de la ciudad.