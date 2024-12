O Son do Camiño anuncia su primer avance de cartel y pone a la venta nuevas entradas

La espera ha llegado a su fin para los fanáticos de O Son do Camiño, el festival gallego que se celebrará en el Monte do Gozo de Santiago los próximos 12, 13 y 14 de junio de 2025. En su primer avance de cartel, se han confirmado grandes nombres del panorama musical nacional e internacional, como Kings of Leon, Duki, Bryan Adams, Estopa, Amaral, Bad Gyal y Franz Ferdinand, que serán algunos de los artistas que marcarán la próxima edición de este icónico evento.

Tras el éxito arrollador de su venta de abonos, con 25.000 entradas agotadas en solo unas horas, el festival anuncia que abrirá una nueva tanda de entradas este jueves, 19 de diciembre, exclusivamente a través de su web oficial. Esta medida busca dar oportunidad a más fans de asegurar su lugar en uno de los festivales más importantes de la península.

Con una afluencia de cerca de 130.000 asistentes anuales, O Son do Camiño se ha consolidado como un evento cultural clave en Galicia y España. La organización promete que la edición de 2025 será la más grande de todas, con el objetivo de reforzar su posición entre los festivales más destacados del país.