El veroño se resiste a abandonar Galicia: ¿cuándo vuelven las lluvias?

El veroño se aferra a Galicia y no parece tener prisa por despedirse. Pese a que el calendario avanza con octubre ya bien entrado, el tiempo continúa resultando más propio de finales de verano que de pleno otoño. Las temperaturas se mantienen en valores altos para esta época del año y las lluvias siguen sin hacer acto de presencia en la mayor parte de la comunidad.

Según la previsión de MeteoGalicia, el lunes Galicia continuará bajo la influencia de un anticiclón situado en las Islas Británicas, aunque con cierta inestabilidad debido a la presencia de aire frío en las capas altas. Esto se traducirá en cielos despejados en el oeste y nubes medias y altas en el sur y este, donde podrían desarrollarse chubascos localmente tormentosos y puntualmente intensos durante la tarde. En A Mariña predominarán las nubes de estancamiento, con posibilidad de brumas costeras.

El martes se mantendrá la misma situación atmosférica. Las primeras horas dejarán nieblas y nubes bajas en las comarcas del interior, que se disiparán dando paso a una jornada de cielos despejados, salvo en el litoral lucense. A lo largo del día crecerán nubes de evolución en el interior, con posibilidad de lluvias y tormentas aisladas en zonas altas. Las temperaturas apenas variarán, con ligeros descensos en el oeste.

El miércoles persistirá el mismo patrón: altas presiones al norte y aire frío en altura. Amanecerá con nieblas en el interior que darán paso a cielos abiertos, aunque volverán a crecer nubes de evolución con chubascos tormentosos en la mitad sur. En el norte, especialmente en A Mariña, se mantendrán las brumas y nubes bajas.

Hacia el final de la semana, Galicia seguirá dominada por las altas presiones, aunque con tendencia a perder estabilidad de cara al fin de semana. Se espera que las lluvias sigan siendo escasas y, en todo caso, se concentren en el interior por las tormentas vespertinas. Sin embargo, la probabilidad de precipitaciones aumentará progresivamente en todo el territorio al cierre del período.

Mientras tanto, las temperaturas continuarán altas para las fechas en que estamos, manteniendo esa sensación de "veroño" que ya se ha convertido en habitual en los últimos años. Octubre sigue sin traer el cambio de tiempo que muchos esperan: Galicia disfruta de días templados, soleados y con pocas lluvias, aunque los expertos advierten que la atmósfera podría comenzar a cambiar a partir del próximo fin de semana.