La Xunta amplía las ayudas por incendios forestales para incluir a los afectados en septiembre y octubre

El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, anunció este jueves que el Consello aprobó la modificación del decreto 76/2025, de 29 de agosto, que regula las medidas urgentes de ayuda para la reparación de los daños ocasionados por los incendios forestales registrados este verano en la comunidad.

El objetivo es que estas aportaciones puedan llegar también a los damnificados por los fuegos más recientes o por aquellos que puedan producirse en las próximas semanas.

Rueda explicó que el Ejecutivo autonómico puso en marcha a finales de agosto un paquete de ayudas dirigido a paliar las pérdidas sufridas en viviendas, explotaciones agroganaderas, negocios, empresas o ayuntamientos.

Desde entonces, se han abonado ya numerosas solicitudes: 19 para propietarios de viviendas afectadas, 13 para Terrenos Cinegéticamente Ordenados (Tecores) y 4 para negocios dañados por las llamas.

Ampliación de plazo y cobertura

Con la modificación aprobada hoy, las ayudas no se limitarán a los incendios del verano, sino que también podrán solicitarlas las personas que resulten perjudicadas por fuegos producidos a partir del 29 de agosto y hasta finales de octubre. Para ello, la Xunta ha decidido ampliar el plazo de presentación de solicitudes hasta el próximo 30 de octubre.

“De esta forma, podrán beneficiarse tanto quienes aún no han podido recopilar toda la documentación tras los incendios del verano como aquellos que sufran daños en nuevos fuegos registrados en las próximas semanas”, señaló el presidente autonómico. Además, Rueda avanzó que, si fuera necesario, el Gobierno gallego estaría dispuesto a volver a extender ese plazo para no dejar a ningún afectado sin cobertura.