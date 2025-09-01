Los afectados por los incendios pueden solicitar desde hoy las ayudas de la Xunta

La conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ánxeles Vázquez, animó esta mañana a todas las personas, profesionales y entidades afectadas por la ola de incendios a solicitar desde hoy las ayudas aprobadas el pasado viernes por la Xunta para reparar los daños y pérdidas sufridos.

Vázquez destacó el “esfuerzo” realizado para que las distintas líneas de apoyo no tengan límite presupuestario, lo que, según el gobierno autonómico, permitirá llegar a todos los afectados que cumplan los requisitos. La conselleira recordó que serán los propios funcionarios autonómicos los que se desplacen hasta las oficinas itinerantes, con el fin de facilitar los trámites y evitar desplazamientos innecesarios a la ciudadanía.

En Galicia se habilitarán un total de 16 puntos de atención presencial. En el caso de la provincia de A Coruña, además de Melide se puso en marcha un puesto informativo en Ponteceso. Paralelamente, las solicitudes podrán realizarse en línea y también estará disponible el teléfono 012, que reforzará su servicio de información.

Vázquez subrayó que, aunque la provincia coruñesa no fue de las más castigadas por los incendios, se prevé que haya solicitudes de ganaderos, montes vecinales y titulares de Tecores que sufrieron daños en sus instalaciones o terrenos.

En este sentido, la consellería prevé ayudas específicas tanto para compensar gastos de siembra de cereales en zonas cinegéticas como para la reparación de refugios, comederos, cercas y otras infraestructuras dañadas.

Ayuntamientos y mancomunidades de montes podrán también acceder a fondos para restaurar señales, miradores, pasarelas o barandillas en espacios naturales protegidos y Reservas de la Biosfera.