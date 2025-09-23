La Xunta elimina el pago previo de tasas para los afectados por los incendios y amplía el plazo hasta enero de 2026

La Xunta de Galicia acaba de publicar este martes en el Diario Oficial de Galicia una orden que establece que los afectados por los incendios que comenzaron a partir del 28 de julio de 2025 no tendrán que adelantar el pago de las tasas para la tramitación de procedimientos relacionados con la prestación de servicios o actividades administrativas gravadas.

Con esta medida, el plazo para el pago de las tasas se amplía hasta el 5 de enero de 2026. Esta ampliación aplica a los casos en que el pago de la tasa sea previo a la entrega del bien, a la realización de la actividad o a la prestación del servicio.

Podrán beneficiarse de esta disposición las personas con domicilio fiscal en los ayuntamientos afectados por los incendios, así como quienes, sin tener domicilio fiscal en esos municipios, tengan instalaciones comerciales, industriales, turísticas, mercantiles o explotaciones forestales, agrícolas o ganaderas radicadas en dichas zonas.

Para acogerse a esta ampliación del plazo, los interesados deberán presentar una autoliquidación mediante un modelo especial donde deberán indicar que están afectados por los incendios y domiciliar el pago del importe correspondiente.