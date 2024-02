La Xunta se plantea recurrir por inconstitucional la Ley de Vivienda

La vicepresidenta segunda y conselleira de Medio Ambiente, Territorio y Vivienda, Ángeles Vázquez, ha informado esta mañana que la Xunta ha solicitado un informe al Consello Consultivo de Galicia con el objetivo de recurrir por inconstitucional la Ley de Vivienda.

Un planteamiento que ya había sido adelantado por Vázquez en otras ocasiones, quien indicaba hace unas semanas la voluntad de diálogo con el Gobierno central para analizar artículos que la Xunta considera inconstitucionales, con una serie de líneas rojas entre las que destacaba la ‘okupación’.

En esta línea, la propia Vázquez ha reiterado hoy que "desde Galicia no vamos a permitir que la 'okupación' sea el título habilitante para tener una vivienda pública". Así, y en caso de que a lo largo de esta semana la administración autonómica no obtenga respuesta a sus planteamientos, recurrirá de inconstitucionalidad la ley para que no se les pase el plazo.

Vázquez ha realizado estas declaraciones antes de participar en la reunión del consejo del Observatorio da Vivenda de Galicia, donde ha avanzado que informarán sobre lo tratado en la comisión bilateral, que "después de muchos meses de espera tuvo lugar" y que "va a dar muy pocos frutos".

En este sentido, ha indicado que el Gobierno gallego expuso en la comisión bilateral "los malos datos" que está dando la "aprobación de la ley de vivienda", para la que, ha recordado, "no se tuvo en cuenta a las comunidades autónomas".

Vázquez ha censurado que, debido a "la gran inseguridad que se está creando", a nivel nacional "un 30% de las viviendas se han retirado del mercado para el alquiler, buscando otras vías, vender o que pasen para vivienda turística".

“Quince meses en convocarla”

La vicepresidenta ha lamentado que el Gobierno tardase “15 meses en convocar” esta comisión bilateral en la que la Xunta dio a conocer la gestión hecha de los fondos europeos, que incluyen una certificación del 100% “y pidiendo más recursos”.

“El compromiso por parte del Gobierno central era que aquellas comunidades que cumplieran saldrían reforzadas del reparto de fondos”, ha recordado Vázquez, que ha subrayado que “parece que no va a ser así”.

“Demandamos 140 millones de euros que sería lo necesario para hacer frente a aquellas solicitudes que tenemos encima de la mesa de eficiencia energética y que cumplirían perfectamente para ser ayudados y, de esta manera, seguir avanzando en la línea que manda Europa", ha concluido.