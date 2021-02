Estas son las frutas y verduras de temporada en febrero

La innovación en el sector agrícola permite la cosecha y recolección de cualquier fruta y verdura a lo largo del año, a pesar de que no se encuentre en el momento óptimo para su consumo. No obstante, la producción de alimentos de temporada tiene un impacto menor en el medio ambiente y su precio es bastante más económico que el de las frutas y verduras que no deberían estar en el mercado durante determinadas épocas del año.

Que un alimento esté en temporada indica que es el mejor momento para consumirlo, ya que mantiene gran parte de sus nutrientes. También se nota en su sabor, ya que el proceso de maduración no se realiza de manera artificial.

Frutas de temporada en febrero

Febrero es un buen momento de consumo para los cítricos, y su contenido en vitamina C los convierte en un refuerzo del sistema inmunológico 🍍🥝🍊#ComerDeTemporada es más sano, más barato y más sostenible 🍽️ pic.twitter.com/x9b0Nw44dp — Ministerio de Consumo (@consumogob) February 1, 2021

El Ministerio de Consumo informa cada mes de los alimentos de temporada. Febrero es un buen mes para comer cítricos, cuyo contenido en vitamina C ayuda a reforzar el sistema inmunológico en plena tercera ola del coronavirus. Las frutas de temporada en febrero son: naranja, piña, plátano, kiwi, pomelo, aguacate, limón y mandarina.

Verduras de temporada en febrero

En febrero la huerta sigue dando muchos de los alimentos de invierno que encontrábamos en enero 🥬🥕🥦#ComerDeTemporada nos proporciona alimentos cuya cercanía y frescura garantizan que se encuentran en sus mejores condiciones 👩‍🌾 pic.twitter.com/etrBi5mmdb — Ministerio de Consumo (@consumogob) February 1, 2021

En febrero hay bastante más variedad de verduras que de frutas de temporada. Este mes es un buen momento para consumir acelgas, apio, zanahoria, alcachofa, brócoli, cardo, col de bruselas, col, coliflor, endibia, espárrago, espinaca, lechuga, nabo, puerro y remolacha.