El desinfectante para verduras y frutas de Mercadona que triunfa en tienda y en redes: vende 1.600 unidades al día

Lavar correctamente los alimentos es un hábito crucial para garantizar la seguridad alimentaria. Aunque la ingesta de alimentos no es una vía de contagio de la Covid-19, tal y como descartó la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA, por sus siglas en inglés), sigue siendo recomendable mantener una medidas higiénicas básicas para evitar cualquier tipo de contaminación por el tacto. Mercadona ha querido hacer esta tarea más fácil lanzando su producto “Lava Frutas & Verduras”, un desinfectante de Bosque Verde para limpiar en profundidad estos productos antes de su consumo. El anuncio que hizo Mercado de su producto en Instagram cuenta con 1.700 me gusta y hasta 4.000 likes en cuentas no oficiales que recogen las novedades de la cadena de supermercados.

El producto está disponible en las más de 1.600 tiendas que la compañía tiene ubicadas en España y Portugal, en concreto en el pasillo de la droguería, y en la tienda online. Tal ha sido su éxito, que según cifras de la cadena de supermercados, se venden 1.600 unidades diarias de este producto. La botella contiene medio litro de desinfectante y su precio es de 2 euros. En cuanto al modo de empleo, hay que añadir tres tapones de producto (12 ml) en 1 litro de agua. A continuación, llega el momento de sumergir las frutas y verduras sin pelar ni trocear en la mezcla de agua y desinfectante y dejarlas en remojo 5 minutos. Para una desinfección exhaustiva se pueden dejar hasta 15 minutos. Después hay que aclarar con abundante agua y los alimentos estarán listos para el consumo.

“Este año además tenemos que tener especial cuidado a la hora de lavarlas y si es posible sumergirlas en productos desinfectante y viricidas aptos para frutas y verduras para evitar también un posible contagio por Covid-19, ya que en muchos casos se consumen crudas en forma de ensaladas o gazpachos”, aconsejó Gonzalo Guerra Azcona, director médico y cirujano general y digestivo del Centro Médico-Quirúrgico de Enfermedades Digestivas. “Lava Frutas & Verduras” de Mercadona es un buena opción lograr una limpieza a fondo, pero también es posible conseguir un resultado similar con productos que ya tengamos en casa.

Otras 3 opciones para desinfectar verduras y frutas:

1. Sumergir la fruta y verdura 5 minutos en agua potable con lejía de uso alimentario (una cucharada por cada 3 litros de agua) y después aclararlas con abundante agua corriente.

2. Lavar las frutas y verduras con cáscara con un cepillo de cerdas duras bajo el chorro del agua, por lo menos durante 20 segundos.

3. Lavarlas y desinfectarlas dejándolas remojar por 10 minutos en un recipiente con un vaso de vinagre por cada litro de agua.

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) recuerda que no se debe generar alarma en cuanto a un posible contagio a través de los alimentos y aconseja seguir las siguientes medidas habituales de higiene:

-Evitar usar la misma tabla y los mismos cuchillos al manipular alimentos crudos y cocinados para evitar contaminaciones cruzadas.

-Lavarse las manos cuando se toque alimentos crudos.

-Cocinar bien los alimentos. Si el virus ha llegado, habrá sido solo a la superficie y con 60 o 70 ºC muere.