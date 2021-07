Thermomix Friend, el amigo que nos ayuda en los momentos difíciles (culinariamente hablando)...

Con un nombre tan sugerente como Thermomix Friend, ha entrado en mi cocina un nuevo ayudante que se ha convertido durante un mes en mi mejor aliado para alimentar a mi tropa, que no deja de exigir nuevos platos, y más preparaciones al gusto de cada uno.

Si ya era una fanática de Thermomix, aunque aún no había podido probar la TM6, ahora he descubierto que se ha convertido en “la cocina” de mi casa. Y como ha entrado acompañada de su “amigo”, pues yo les he dejado que campen a sus anchas y me demuestren todo lo que son capaces de hacer juntos.

En primer lugar diré que disfruto mucho cocinando a la manera tradicional, pero francamente, el ritmo de vida que llevo me lo permite poco, y acabo repitiendo recetas prácticas que requieren poco tiempo y el esfuerzo justo. Por esta razón Thermomix ya me había conquistado desde que hace 17 años me la presentaron. Fue en casa de una amiga, iban a hacerle una demostración para ella, yo solo iba de paso, como se suele decir, y acabé incorporándola esa misma tarde a nuestras vidas. En mi descargo diré que tenía un bebé de 6 meses, y ese día descubrí que era una gran ayuda para las preparaciones infantiles, así que me costó poco decidirme.

Desde entonces, hemos compartido infinidad de horas cocinando, yo programándola, y ella ofreciéndome sus exquisitos resultados que con tanto mimo hemos hecho entre las dos.

Y así estaban las cosas cuando de pronto, descubro que mi Thermomix tiene un “amigo”, y por supuesto, quise conocerlo. No podía dejar de conocer a aquel con quien mi fiel compañera, tal que Ken y Barbie, o Nancy y Lucas, estaba destinada a encontrarse.

Pensada para ahorrarnos tiempo

Al principio no entendía muy bien cómo era su relación. ¿Una Thermomix que no pica ni tritura, que no tiene báscula ni supera la velocidad 2? Pronto lo entendí con la ayuda de Isaac Ramos, responsable de recetas y de producto de Vorwek España.

Thermomix Friend está pensada para ahorrarnos aún más tiempo en la cocina, facilitando que podamos elaborar al mismo tiempo platos que antes requerían que uno estuviera terminado antes de comenzar con el siguiente. ¿Y eso no lo resolveríamos teniendo dos máquinas iguales? Sí, probablemente, pero duplicar el gasto no parece lo más práctico.

Thermomix Friend sin embargo, es una máquina de menor tamaño que la Thermomix original, pero funciona con el mismo vaso. Así, cuando estemos preparando una receta que requiera un proceso de cocinado largo, en vez de tener que esperar a que acabe, es tan fácil como cambiar el vaso de la Thermomix al soporte del Friend y programar para que siga cocinando en él. Así liberas la máquina principal para seguir haciendo otras recetas que requieran triturado u otras de las funciones principales.

Friend es el amigo idóneo para los amantes de la cocina de aprovechamiento, porque permite estar preparando al mismo tiempo varios platos a la vez, ya que incluye su propio cestillo, y puede utilizarse con la misma Varoma de la Thermomix. Y obviamente, otra de sus ventajas es que en muchas recetas permite hacer el doble de preparación, ya que puede estar cocinándose la misma en los dos vasos a la vez. Si tienes que triturarlo pues primero lo trituras en la Thermomix y luego continúas la preparación en el Friend.

Diferencias

¿Cuál es la principal diferencia entonces entre la Thermomix y el Friend? Al ser una máquina complementaria a la principal, tiene como principales funciones descargar a ésta de los procesos de cocción largos, pero no duplica sus funciones.

Así, cuando tengamos que pesar, picar o triturar los ingredientes, o mezclarlos en velocidades altas, tendremos que hacerlo en la máquina principal, pero una vez la receta requiere un proceso de cocción, o de cocinado al vapor, por ejemplo, pasaremos el vaso directamente al Friend, sin necesidad de tener que limpiar el vaso.

Lo mejor es que las dos máquinas “se entienden” perfectamente, dejando que tú te liberes de la responsabilidad de seguir la receta en una u otra sin errores.

Desde 2015, cuando Vorverk decidió a partir del lanzamiento de Thermomix 5 la digitalización, está claro que fue toda una revolución. Y Friend por supuesto no podía estar fuera de este entorno.

La pantalla táctil de Friend es similar a la de Thermomix 6, incluso el mando es igual, pero sus funciones son diferentes. Puedes seleccionar el tiempo, la temperatura, hasta 120º y la velocidad 1 o 2. Y esto tiene una sencilla explicación. Que levante la mano quien cocinando con Thermomix no se haya salpicado alguna vez por haber olvidado poner el cestillo o tapar el agujero de evaporación. El Friend incluye su propia tapa pero no es de seguridad, de hecho puedes levantarla durante su funcionamiento, por eso las velocidades que permite son 1 y 2, para evitar que puedas quemarte con salpicaduras si está hirviendo o incluso tiene una medida más de seguridad, que es el bloqueo cuando las cuchillas detectan que hay algún ingrediente sólido.

Así, por ejemplo, en nuestra última comida familiar decidí hacer arroz con leche, postre que no suelo hacer cuando somos más de 8. Esta vez éramos doce, y me resultó mucho más fácil preparando la receta al mismo tiempo en Thermomix y en el Friend.

Pero lo que más me fascina es ese entendimiento que hay entre ambas máquinas, y que es posible gracias a la tecnología bluetooth. Desde que descubrí Cookidoo me paso horas mirando las recetas que me apetece probar, y ahora, con Friend, esto se hace aún más entretenido porque permite seleccionar un menú completo para ser preparado al mismo tiempo en ambas máquinas.

Un menú completo

Para escribir este artículo he seleccionado un menú completo de los que ofrece cookidoo. Para los que ya conocen la plataforma, la selección permite afinar mucho a través de filtros. En este caso, para utilizar Thermomix Friend, ya hay disponibles 40 recetas. Yo he seleccionado como filtro “solo con Thermomix Friend” y he escogido unas “Pechugas de pollo Piazzola con pure de patata”. Es una receta sencilla pero muy resultona sobre todo si los comensales son niños o jóvenes.

Ingredientes para la salsa piazzola

Ya había hecho esta receta sin Thermomix, así que la he elegido para comprobar cómo de eficiente era este nuevo electrodoméstico. Y efectivamente, primero he triturado las verduras necesarias para realizar una riquísima salsa de tomate y a continuación, la Thermomix me ha pedido que cambie el vaso al Friend. En la pantalla del Friend aparecen entonces las instrucciones para seguir la receta. Y así en el Friend se ha terminado de cocinar la salsa, mientras en su Varoma se iban cociendo las pechugas.

Mientras tanto, en el otro vaso, he podido ir haciendo un excelente puré de patata siguiendo los pasos de la receta, por supuesto.

Al terminar ambos platos, solo he tenido que colocar las pechugas cocidas en una fuente de horno, cubrirlas con la salsa de tomate, añadir el queso que previamente había rallado antes de comenzar toda la preparación y gratinar.

Así que en una hora he completado un menú muy sabroso y saludable.

Y como me encanta inventar y hacer variaciones, he aprovechado y mientras en la varoma se estaban cociendo las pechugas, he añadido unas patatitas y un huevo, de tal manera que ya tengo para la ensalada campera de mañana.

Pronto probaré otro menú del que me he quedado con ganas, un bacalao con mantequilla de cítricos y de postre unos muffins, aunque, como soy así, lo mismo le doy una vuelta a la receta y los hago salados.

La única pega de toda esta experiencia, es que el Thermomix Friend aún no está disponible a la venta independientemente. Así que estemos atentos, porque os aviso de que si lo pruebas, te acostumbras a contar con él.