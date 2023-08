Los Baños Sunshine, el chiringuito donde Xandra Luque no se priva de la gamba roja de Dénia ni de alguno de los arroces, que le gusta disfrutar de la misma paella y con cuchara

Conocimos a Xandra Luque cuando la Asociación de Cocineros y Reposteros de Madrid (ACYRE Madrid) decidió que su ensaladilla rusa era la mejor de Madrid. Hace unos meses, ganó el concurso nacional de cocina, organizado por la Asociación Española de Hostelería Hospitalaria. Jefa de cocina de la sede de la Clínica Universitaria de Navarra en Madrid y dietista, muestra a diario que en un hospital se puede servir una alta cocina cuidada. El reto, dice, es que «el paciente no tenga la sensación de estar ingresado. Lo que ha supuesto la creación de 980 recetas en las que cuida al máximo el producto y el emplatado para que nadie sienta estar sometido a una dieta», explica. La suya es una cocina de kilómetro cero y sostenible en la que cuida desde el cómo hasta el qué con la intención de nutrir al paciente para que su alimentación forme parte del tratamiento». Dicho esto, en cuanto puede huir de Madrid la encontramos en Dénia, donde frecuenta Los Baños Sunshine. Recordar, olvidar, sentir y descansar son los verbos que emplea al preguntarla por qué escoge este lugar, que conoció gracias a su madre: «Fuimos a tomar un mojito durante la puesta de sol, porque allí es especialmente impresionante», nos cuenta al tiempo que confirma que lo que le atrae es su ambiente, porque al entrar en un chiringuito «es primordial que te apetezca quedarte. También, que la carta sea corta, pero atractiva, que te cueste decidir qué pedir, que los precios no sean descabellados y que el servicio sea ágil, ya que en este tipo de conceptos debe haber mucha rotación».

La propuesta se centra en una cocina mediterránea en la que es protagonista el producto de la zona al que otorgan de un toque distinto. Sirven algún ceviche, guacamole con totopos y mejillones thai con curry verde, pero también una riquísima paella, las clásicas tellinas al vapor y al ajillo y un pulpo seco buenísimo, lo mismo que la sepia a la plancha con ajo y perejil, el pescado del día a la parrilla, el lagarto ibérico… Son delicias para disfrutar a pocos metros del agua. Tanto es así, que el chiringuito es necesario reformarlo en cada inicio de temporada, porque durante el invierno se lo devora el mar. Con bicicletas antiguas en la puerta, a Xandra le gustan los sofás «vintage» de colores nórdicos. Cualquier hora es buena para acudir, ya sea durante el aperitivo, que siempre se fusiona con el almuerzo, o durante la puesta de sol. Incluso, ver el amanecer y desayunar una tostada con aceite de oliva virgen extra y tomate con un té verde es, sin duda, la mejor manera de comenzar el día. Eso sí, pide que la caña de medio día esté bien, bien fría. La armoniza con unas gildas y con unas patatas bravas con una salsa muy alegre. Manjares que anteceden a un arroz « muy valenciano. De capa muy fina, me encanta comerlo de la misma paella con cuchara, nunca me sirvo en el plato. Me gusta que el grano se note, que cruja un poquito, con mucho sabor y de color oscuro gracias al fumet concentrado», continúa. El refrescante mojito de fresa lo deja para despedir al sol, ya que, asegura, aquí los cócteles, también sin alcohol, merecen mucho la pena, más si dejamos que vaya entrando la noche trago en mano.

Otra recomendación: linguine con bogavante y el tataki de atún

►Dónde:

C/ Riu Grande, 12. Dénia. Alicante.

►Precio medio: 40 euros.

►699 41 30 05.

►losbanosunshinebar.com