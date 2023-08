El chiringuito de Andrés Fernández: Fish Shack , buen producto del mar y chapuzón en Ibiza

Fue en 2016 cuando unos amigos le recomendaron a Andrés Fernández, chef de The View, en Ibiza, que fuera a conocer el chiringuito Fish Shack de Talamanca. Desde entonces no hay verano en el que no se deje caer por allí. «Me gusta por su simplicidad, buena comida y lo a gusto que se está», confiesa. Su comanda la tiene clara: «De primero gambas rojas para compartir, de segundo, lubina y para terminar de postre, café caleta».

Para Fernández, comer en un chiringuito es uno de los mayores placeres de la vida: «Me encanta ir en chanclas y bañador, disfrutar de una buena comida, bañarme y estar durante horas de sobremesa». Eso sí, hay que elegir bien y sobre todo reservar en aquellos que siguen manteniendo su esencia y evitar los más turísticos. «Lo peor es cuando comes mal y tienes que pagar un precio bastante elevado, que por desgracia suele pasar a menudo.

El chef de The View, que se encuentra en las instalaciones del Hotel 7 Pines de Ibiza, y es uno de los restaurantes más populares de la isla pitiusa, reconoce que cuando tiene que decidir un destino vacacional, para él la gastronomía y la comida son una parte fundamental. De hecho, ahora tiene en mente los países escandinavos para recoger ideas y plasmarlas en futuras propuestas culinarias en su carta. «Japón, Indonesia y Perú también están presentes para futuros viajes», dice.

Entre sus propuestas para este verano que incluye en los menús que elabora están la gamba roja ibizenca servida cruda con tartar de tomate, granizado de sandía y albahaca, alioli picante y vinagreta escabechada. «No puede faltar tampoco un rodaballo salvaje servido con hinojo fermentado, flor de hinojo y beurre blanc de almeja de carril, así como una ensalada de mango y shiso verde. Y de puertas para dentro, en la nevera de su casa nunca falta para la época estival «un buen gazpacho, tartar de pescados, ceviches, ensaladas... platos frescos y ligeros».

Si tuviera que quedarse con un plato, algo que no le resulta sencillo, afirma que se quedaría con la Rotja a la brasa. Y como plan veraniego, «una intensa vuelta en mountain bike por la mañana y después comer y pasar la tarde descansando en la playa».

Fernández se ha convertido en una de las referencias gastronómicas de la isla, por eso, no deja de innovar e introduce nuevas propuestas cada año en la carta de «The view». Es más, ya ha entrado en el universo de los Soles de Repsol y ahora se ha marcado como objetivo hacerlo en las Estrellas Michelin. «Nuestro objetivo es continuar mejorando siempre para poder ofrecer al cliente la mejor experiencia gastronómica de la isla. Ibiza se está convirtiendo en un destino gastronómico importante con cada vez más restaurantes de alta cocina y con viajeros que vienen a la isla a disfrutar de ello. Estamos muy orgullosos de aportar nuestra propuesta gastronómica».

Su diferencia del resto es la exquisita combinación que hace usando productos locales con la cocina tradicional francesa e introduciendo un toque creativo nórdico. De ahí su pasión por los países escandinavos.

Su recomendación: gambas rojas para compartir, lubina y de postre café caleta

Pescados y mariscos La Razón

Donde:

Punta dels Andreus. Talamanca, Ibiza.

► Precio medio: 40 euros

► No hacen reservas

► No aceptan tarjeta