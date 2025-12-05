Ediciones especiales de la Maison Krug para esta Navidad

Maison Krug ha presentado sus ediciones más especiales para esta Navidad. Son:

Krug Clos d'Ambonnay 2008

"Una historia de extrema elegancia, rectitud y verticalidad". Julie Cavil, Chef de Cave de Maison Krug.

La intensidad de una sola trama Clos d'Ambonnay - una sola variedad de uva Pinot Noir - y la cosecha de un solo año, el 2008.

2008 fue uno de los años más fríos y menos soleados en casi medio siglo registrado en la región francesa de la Champagne. La maduración de la uva fue lenta y constante y la cosecha tuvo lugar en el Clos d'Ambonnay el 24 de septiembre, produciendo uvas de excelente estructura.

Krug Clos du Mesnil 2009

"Encapsulando la alegría y la fresca niebla matutina de primavera". Julie Cavil, Chef de Cave de Maison Krug.

La pureza de una sola parcela Clos du Mesnil - una sola variedad de uva Chardonnay - y la cosecha de un solo año, el 2009.

Su origen procede de una pequeña parcela amurallada en Le Mesnil-sur-Oger, uno de los más emblemáticos para el Chardonnay en la región de Champagne.

El invierno en 2009 fue duro y la primavera suave con tormentas de mayo a julio. El verano fue perfecto: seco con noches frescas durante la vendimia la cual tuvo lugar el 10 y 11 de septiembre, produciendo vinos afrutados, delicados, con cuerpo y un toque especiado.

Krug Grande Cuvée 173ème Édition

"Los vinos más antiguos de la década de 2000 añaden una pátina de elegancia, redondez y generosidad a la mezcla." Julie Cavil, Chef de Cave de Maison Krug.

La expresión más generosa de champagne recreada cada año, Krug Grande Cuvée 173ème Édition fue elaborado en torno a la cosecha de 2017, un año que comenzó frío hasta que un clima clemente temprano despertó los vinos de forma prematura. La región sufrió una pérdida del 20% de la fruta debido a las heladas de primavera y las fuertes lluvias de verano. El clima seco y caluroso salvó las uvas restantes para la vendimia la cual se produjo del 25 de agosto al 15 de septiembre.

Krug Rosé 29ème Édition.

"Un champagne sorprendente que combina los generosos sabores afrutados de 2017 con la plenitud y la finura de los vinos de reserva." Julie Cavil, Chef de Cave de Maison Krug.

Fue creado por primera en 1976 por la quinta generación de la familia Krug, resultando un champagne inesperado e inspirado en el reconocido arte del assamblage de la Maison, recreándose cada año.

Fue creado por primera en 1976 por la quinta generación de la familia Krug, resultando un champagne inesperado e inspirado en el reconocido arte del assamblage de la Maison, recreándose cada año.