Flor de Caña 35 Años, su lanzamiento más añejo

Flor de Caña, una de las empresas más emblemáticas y longevas de Centroamérica, presenta con orgullo su creación más extraordinaria y su lanzamiento más añejo hasta la fecha: Flor de Caña 35 Años, en conmemoración de su 135º aniversario de tradición y maestría

. Esta obra maestra encarna la máxima expresión del compromiso de la marca con la sostenibilidad, la excelencia y la calidad, un legado perfeccionado a lo largo de cinco generaciones desde 1890.

Desde sus inicios, la marca familiar Flor de Caña ha dedicado su historia a transformar la fértil tierra volcánica de Nicaragua en uno de los rones más refinados del mundo. Su fundador, el italiano Alfredo Francisco Pellas Canessa, vislumbró en 1875 el sueño de crear una joya del destilado y, en 1890, materializó esa visión al establecer la producción junto al imponente volcán San Cristóbal. A lo largo de más de 135 años, la marca ha sorteado guerras, erupciones volcánicas, terremotos y crisis económicas, pero ha permanecido fiel a su compromiso con la excelencia artesanal, la sostenibilidad y la tradición familiar que la distingue. A lo largo de las décadas, Flor de Caña ha evolucionado para convertirse en un referente global del ron premium, combinando métodos tradicionales con una visión moderna y responsable.

La marca ha sido pionera en prácticas sostenibles, convirtiéndose en el primer ron del mundo certificado Carbono Neutral y Fair Trade, reafirmando su compromiso con el medio ambiente y las comunidades locales. Su crecimiento internacional ha llevado el sabor del terroir volcánico nicaragüense a más de 70 países, consolidando a Flor de Caña como un símbolo de calidad, autenticidad y excelencia artesanal en la industria de los destilados.

Añejado de manera natural y sostenible durante 35 años en barricas de roble blanco americano, en una de las reservas privadas más antiguas de la familia, este excepcional ron nació en el terroir volcánico de Nicaragua, ubicado entre el majestuoso volcán San Cristóbal y el océano Pacífico. Esta armonía de tierra, mar y fuego ha otorgado al líquido su complejo perfil de sabor y un acabado exquisitamente suave. Solo 350 decantadores de cristal (700 ml) estarán disponibles a nivel mundial, con un precio de 4,000€ acompañados de un certificado de autenticidad numerado individualmente. Cada uno es una obra de arte, con siluetas y relieves esculpidos que evocan las líneas del volcán San Cristóbal, capturando su fuerza y belleza atemporal. Acabado a mano y pulido a la perfección, el decantador resalta los tonos cálidos y dorados del extraordinario líquido en su interior. Cada pieza está coronada con un tapón de roca de obsidiana de origen volcánico hecho a la medida y ajustado individualmente a su botella, y adornado con un fino collarín de cuero, símbolo del compromiso histórico de Flor de Caña con la sostenibilidad. Se presenta en un distinguido estuche de nogal, delicadamente grabado con ilustraciones de la exuberante flora que crece al pie del volcán.

“Flor de Caña 35 Años representa la esencia, los valores familiares y la tradición artesanal que han definido nuestra marca durante 135 años. Más que un objeto de colección, es un raro tesoro del tiempo, creado para quienes valoran la autenticidad y la excelencia”, afirmó Tomás Cano, el reconocido Maestro Ronero de Flor de Caña durante casi cuatro décadas.

Esta Edición Limitada, de sólo 20 botellas en España, puede encontrarse únicamente en puntos exclusivos en España y en la boutique de Flor de Caña Experiencia, ubicada en el corazón del Barrio de Salamanca en Madrid (Calle de Claudio Coello 19 - Contacto directo +34 689 34 57 22). Para celebrar este momento emblemático, la marca organizó un encuentro íntimo con una experiencia de maridaje excepcional: rones Flor de Caña acompañados de jamón Cinco Jotas 100% ibérico de bellota y caviar ecológico de Riofrío, cortesía del Grupo Osborne, representante oficial de la marca en España. Dos íconos gastronómicos reconocidos por su calidad y compromiso con la sostenibilidad.

También estarán disponibles decanters en formato de 100 ml, con un precio de 630€ cada uno, presentados en un elegante estuche de color verde esmeralda. Para más información sobre Flor de Caña 35 Años, puede visitarse el sitio web oficial https://www.flordecana.com/35-year.