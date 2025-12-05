La mejor Garnacha Tintorera

Mastines BOJ 2018, de la bodega Pago los Balancines, ha sido reconocido como Mejor Vino de España elaborado con la variedad Garnacha Tintorera, al obtener la Medalla Grand Gold y el reconocimiento “The Spanish Garnacha Tintorera Monovarietal Wine Ambassador” en la Guía Wine Up 2026.

Este galardón reafirma la firme apuesta de la bodega por esta variedad, a la que abanderó desde sus inicios logrando posicionar sus vinos elaborados con ella entre los mejores de España. Tanto es así, que se ha convertido en la variedad más emblemática de la bodega extremeña, que apuesta por una viticultura sostenible y de respeto absoluto por el origen.

Además de este importante reconocimiento, la Guía Wine Up 2026 ha distinguido a Pago los Balancines como “Spanish Monovarietal Wine Ambassador”, otorgando medallas de oro (Gold Taste) a Alunado 2023, Barbas de Gata 2020 y Balancines Viura & Viura 2023.

También, recientemente, en la I Edición de los Premios PRESS WINE COMPETITIONS, convocados por la Asociación Española de periodistas de Vino, AEPEV, la bodega extremeña ha obtenido Medalla de ORO para sus vinos Alunado 2023 y Huno 2019.

La excelencia de las nuevas añadas también ha sido destacada en otros referentes del sector a nivel internacional:

Balancines Gold ha obtenido Medalla de Oro en el Asia Wine Trophy 2025.

La Guía Peñín, una de las publicaciones más influyentes del vino, ha otorgado en su edición 2026,puntuaciones entre 90 y 93 puntos a todos los vinos de la bodega, lo que supone ser el referente de más calidad de Extremadura en esta Guía desde su origen.

Estos reconocimientos, además de reforzar el compromiso de la bodega con una viticultura ecológica y sostenible, desarrollada en un entorno natural único; consolidan a Pago los Balancines como la bodega más premiada de Extremadura.

“Para nosotros, cada premio es un reconocimiento a nuestra manera de entender el vino: cuidar el viñedo, respetar la tierra y elaborar con honestidad”, destaca Pedro Mercado, propietario y enólogo de la bodega. “Nuestro objetivo es elaborar vinos que expresen el territorio y que, al mismo tiempo, contribuyan a preservarlo”

A las puertas de celebrar su 20º aniversario, Pago los Balancines afianza su trayectoria de casi dos décadas dedicadas a elaborar vinos que reflejan la autenticidad del lugar y la fuerza de una viticultura respetuosa y contemporánea, y, avalada por la crítica nacional e internacional, consolida su posicionamiento entre los grandes referentes del vino español.

Notas al editor

Pago Los Balancines es una bodega familiar ubicada en Oliva de Mérida, Extremadura, que desde su fundación en 2006 se ha consolidado como referente en la producción de vinos de alta gama. Comprometida con la sostenibilidad y la viticultura ecológica, la bodega combina respeto por el entorno, innovación enológica y pasión por la excelencia. Su gama de vinos, reconocida por los profesionales entre los mejores vinos de España, refleja la singularidad de cada viñedo y la identidad del paisaje de Los Balancines. En 2026, la bodega celebrará su 20º aniversario, consolidando su trayectoria y ampliando sus proyectos de enoturismo en la ciudad de Mérida.

Wine Up! es una guía de distribución gratuita que alcanza a más de 60.000 contactos profesionales del mundo del vino, incluyendo más de 7.000 importadores internacionales y 3.000 distribuidores y tiendas especializadas en España. Esta guía independiente se sustenta en un riguroso sistema de cata totalmente a ciegas, sin conocimiento previo de marca, origen, variedad ni elaboración, lo que garantiza objetividad y transparencia.

PRESS WINE COMPETITIONS 2025, es un Concurso de Calidad de vinos y de espirituosos desarrollado con asistencia de la Comisión seleccionada entre los miembros de AEPEV y que incluye catadores, sumilleres, enólogos y comunicadores especializados y dedicados profesionalmente al Vino y los Espirituosos. El concurso pone en valor aquellos vinos de calidad merecedores de una crítica favorable por su calidad intrínseca derivada de su cata a ciegas.

La Guía Peñín de los Vinos de España es la publicación de referencia sobre vinos españoles más reconocida a nivel nacional e internacional. Desde hace más de tres décadas, su equipo de cata evalúa anualmente miles de referencias procedentes de todas las denominaciones de origen del país, ofreciendo una valoración independiente basada en la calidad, tipicidad y potencial de cada vino.Las puntuaciones de la Guía, expresadas sobre 100 puntos, constituyen un estándar de prestigio dentro del sector y son utilizadas por profesionales, distribuidores y consumidores de todo el mundo como criterio de calidad y orientación en la compra de vinos españoles.

El Asia Wine Trophy es uno de los concursos vinícolas más importantes del continente asiático y forma parte del circuito internacional de competiciones avaladas por la Organisation Internationale de la Vigne et du Vin (OIV). Cada año reúne en Daejeon (Corea del Sur) a un jurado compuesto por más de un centenar de expertos internacionales que catan a ciegas miles de vinos procedentes de todo el mundo.

