Lo mejor del verano: todas las frutas y verduras de temporada

La naturaleza es sabia. Si las frutas y verduras que maduran en cada estación son diferentes será porque son más adecuadas para la dieta en ese momento. Por eso, el verano nos trae más frutas de temporada que verduras, ya que son más ligeras, fresquitas y muchas nos protegen incluso del sol.

Además, si tienes dudas siempre puedes visitar la web de referencia de la OCU, donde encontrarás un calendario exhaustivo por alimentos y meses. Comer alimentos que están en temporada proporciona numerosos beneficios no solo para la salud de las personas, sino también para la salud de la economía local y del medio ambiente. Así, comer alimentos de temporada es una elección alimentaria sostenible que beneficia a todos.

Cuáles son las frutas y hortalizas de temporada verano

La alimentación estacional es una forma sostenible de mejorar la dieta, de incluir solo frutas y verduras que están en temporada en tu área geográfica, como comer castañas en otoño, naranjas en invierno, espárragos en primavera y sandía en verano.

Además, cultivar y consumir alimentos de proximidad y de temporada de verano garantiza un producto más sabroso y nutritivo. El hecho de que una fruta o una verdura sea consumida de temporada significa que ésta no ha necesitado un aporte de energía extraordinario en forma de invernaderos calentados ni viajes largos para ser transportada, lo que hace que sea recolectada en su momento óptimo y no antes, y no pase por cámaras frigoríficas donde se da la maduración necesaria.

Por último, otro beneficio es que cuando aumenta la demanda de alimentos locales, los consumidores apoyamos a las economías locales y a los productores de nuestra zona.

Las hortalizas y verduras de verano que puedes usar en tus recetas saludables en verano

Muchas frutas y verduras de verano en España son más nutritivas y sabrosas que cuando se compran fuera de temporada. Los alimentos vegetales predominantes en verano son alimentos más hidratantes y nos proporcionan beta carotenos y carotenoides que nos ayudan a proteger del daño solar y a mantener nuestra piel saludable. Además de aportar hidratación y estos potentes antioxidantes, nos proporciona frescor y dulzor para tener energía en los meses más cálidos del año.

En junio, las frutas de temporada que están más presentes en nuestras tiendas de alimentación son: el albaricoque, los arándanos, las brevas, las cerezas, las ciruelas, las fresas, las frambuesas, el limón, el melocotón, las moras, la nectarina, el níspero, la pera, el plátano y la piña. En cuanto a verduras, en junio predominan las acelgas, las alcachofas, las apios, las calabacín, las cebollas, las endibias, las judías verdes, las lechugas, los pepinos, las remolachas, los tomates, las zanahorias, la col rizada, la rúcula, las espinacas, los pimientos, los rábanos, los ajos tiernos, las cebolletas, los ajos y los puerros.

En julio predominan las frutas como el albaricoque, las cerezas o picotas, las ciruelas, las frambuesas, los higos, los melocotones, los melones, las nectarinas, los paraguayos, las peras, los plátanos y las sandías. En cuanto a verduras, en julio encontramos acelgas, lechugas, ajos, albahaca, apios, berenjenas, calabacines, rúcula, cebollas, judías verdes, lechugas, pepinos, pimientos, rábanos, remolachas, nabos, tomates y zanahorias.

Para el último mes del verano, agosto, las frutas predominantes son el albaricoque, los arándanos, las cerezas, las ciruelas, las frambuesas, los higos, los mangos, las manzanas, el membrillo, los melocotones, el melón, las nectarinas, los paraguayos, las peras, los plátanos, las sandías y las uvas. En lo que hace referencia a las verduras más comunes de agosto, destacan el ajo, la berenjena, el calabacín, la cebolla, las judías verdes, la lechuga, el pepino, el pimiento, los puerros, el rábano, la remolacha, los tomates y las zanahorias.

Platos rápidos en base a frutas y verduras de verano

Te dejamos algunas ideas de recetas muy fáciles y rápidas:

Ensalada refrescante: Esta ensalada, hecha con 5 ingredientes, es una opción refrescante con la que podemos utilizar solamente alimentos propios del verano.

Ingredientes: Dos rodajas de sandía, un puñado de hojas de rúcula, queso feta al gusto, un puñado de nueces, aliñado con el zumo de un limón o una lima.

Preparación: Añadir en un bol un puñado de hojas de rúcula y decorar con trozos de sandía cortada en dados pequeños, queso feta al gusto, un puñado de nueces y aliñar al gusto con el zumo de un limón o una lima.

Ingredientes: 1 kilo de tomates pera, 1 pimiento verde, 1 pepino, 2 dientes de ajo, 4 cucharadas de aceite de oliva, 250 ml de agua, una pizca de sal. Opcional: una rebanada de pan.

Preparación: Triturar todos los ingredientes a la vez en un procesador de alimentos o batidora durante 30 a 60 segundos, o hasta que esté todo bien integrado y triturado. Servir frío.

Gazpacho: Es el plato estrella del verano que utiliza alimentos propios del verano: tomate, pepino, pimientos y ajos.

Brocheta de frutas y verduras con queso: se trata de un tentempié fácil de preparar y muy nutritivo. Tres ideas:

Ingredientes: Tomates cherry, rúcula, bolitas de mozzarella y melón.

Ingredientes: Sandía, tomate, queso fresco y albahaca.

Ingredientes: Albaricoques, queso de cabra, espinacas y aguacate.

Preparación: Cortar todos los ingredientes en trozos pequeños (excepto los tomate cherry que pueden ir enteros) e ir pinchándolos con un pincho de madera. Tomar en frío.

Dónde conseguir frutas y verduras de verano

Como te decíamos, además de centros comerciales, supermercados y grandes superficies, podemos encontrar frutas y verduras de temporada en una verdulería o frutería, donde encontraremos mejores productos, más temporales y de kilómetro cero, además de alimentos más baratos que en los supermercados.

Igualmente, después de la pandemia, es muy común comprar una cesta con alimentos estacionales directamente del productor y agricultor. Es un servicio que se contrata, en la mayoría de los casos, online y el productor te trae a casa una cesta con fruta y verdura recién recolectada, con productos frescos y de calidad.