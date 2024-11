Paula Monreal nos cuenta los mejores trucos para cocinar con la freidora de aire de forma exitosa: "Puedes preparar de todo"

La domótica se ideó para ahorrarnos tiempo, dinero y esfuerzo a la hora de realizar las principales tareas del hogar. En las últimas décadas hemos podido ver cómo se han ido haciendo un hueco en nuestras casas algunos aparatos que nos han revolucionado el día a día. Algunos inventos acaban quedándose en nada, pero otros, como la 'airfryer' (freidora de aire), parece que han llegado para quedarse.

A pesar de tu apretada agenda en la que compagina su trabajo en la radio, la televisión y las redes sociales, Paula Monreal (@paufeel) consiguió sacar algo de tiempo para concedernos una entrevista en LA RAZÓN. Estuvimos charlando acerca de la reciente salida de su nuevo libro "Mis mejores recetas en freidora de aire", donde además de elaboraciones de lo más variado, incluye consejos útiles para masterizar esta herramienta de cocina.

La freidora de aire fue el 'regalo estrella' de las pasadas Navidades, y todo apunta a que también repetirá en estas. Paula Monreal es toda una cocinera experta en el dominio de este electrodoméstico que, al ser nuevo, ha despertado tantos mitos y dudas. Con su nuevo libro, se que salió a la venta este 13 de noviembre, pretende abrirnos la mente sobre las 'airfryer' y ayudarnos a comer más sano y sencillo, empleando menos tiempo que nunca.

Portada Paula Monreal Zenith editorial

Pregunta: ¿Crees que las freidoras de aire son una moda pasajera?

Respuesta: En absoluto, en unos años estarán en todas las cocinas como una pieza fundamental. Son tremendamente útiles y muy versátiles, hacen las funciones de otros muchos electrodomésticos.

P: ¿Acabarán sustituyendo a los hornos convencionales?

R: La verdad, no lo creo. Las freidoras de aire no dejan de ser un horno más con ventilación, son mucho más rápidos y valen para casi lo mismo, pero no para todo.

P: ¿Entonces, qué ventajas hay con una respecto a otra?

R: Un horno tiene una capacidad mucho mayor, pero tarda muchísimo más en calentarse y cocinar, además de que consume un montón de luz. En verano dan muchísimo calor, mientras que una freidora de aire la puedes usar en cualquier época del año sin sofocarte en la cocina.

P: Ahora te tienes que mojar, si tuvieses que comprar solo uno de los ellos para una nueva casa, ¿Cuál escogerías?

R: La freidora de aire, sin duda. Han avanzado mucho desde los primeros modelos, y hoy en día hay algunas versiones de gran volumen para cocinar mayores cantidades. Son mucho más baratas, más fáciles de limpiar y ahorran mucho tiempo.

"En este libro doy más de 80 recetas muy variadas, y muchas de ellas son de lo más sano, aunque he querido incluir de todo"

P: ¿Y realmente las 'airfryer' son tan saludables como dicen?

R: Bueno, son una herramienta, depende de lo que cocines, hay quien solo las usa para hacer patatas y precocinados. En este libro doy más de 80 recetas muy variadas, y muchas de ellas son de lo más sano, aunque he querido incluir de todo.

P: ¿Y además de platos rápidos, se pueden preparar en ella otros con 'más cariño'?

R: Por supuesto que sí, el pollo asado con patatas queda espectacular. Además, después no tienes que limpiar casi, queda con sus juguito y todo.

P: Nos hemos fijado en que sueles utilizar pocos ingredientes. ¿Defiendes que 'menos es más'?

R: Claro, yo apuesto mucho por la calidad del producto. Con una materia prima de calidad, no te hacen falta muchas salsas ni adornos, ya estará rico de por sí. Además, tengo comprobado por experiencia personas que los platos más simples, sin complicaciones.

P: ¿Y cuál es un plato que tus comensales nunca adivinan que está hecho con la freidora de aire?

R: Está la idea de que solo vale para freír cosas con menos aceite, pero vale para todo. Puedes preparar hasta huevos cocidos, y sin tener que sacar la olla, quedan espectaculares. A mí, además, me encanta usarla para hacer cosas que tienen que quedar 'churrascaditas', como las chuletas de cordero o las alitas de pollo, las preparas en un momento.

P: ¿Y qué opinan los chefs de alta cocina, les gusta este aparato?

R: Hay de todo, Clara Villalón, por ejemplo, es una gran defensora. También tiene sus detractores, pero cada día las fabrican mejores, se acabarán rindiendo a la 'airfryer'.

Sobre el fenómeno de las freidoras de aire: "Hoy en día ya puedes preparar de todo y casi sin ensuciar"

P: ¿Existe algún tipo de modelo que recomiendes más que otros?

R: Los que tienen doble resistencia, así se cocinan los alimentos de forma más pareja, no hace faltar andar tanto dándoles la vuelta de vez en cuando. Y para los postres funcionen mucho mejor.

P: Es cierto, nos ha llamado mucho la atención de tu libro que incluye también postres. ¿Cuál es tu favorito que hacer en la freidora de aire?

R: Me encanta el pastel de melocotón, se hace también con papel de arroz y queda súper crujiente. Y otra cosa que hago un montón en la 'airfryer' son las mermeladas, quedan espectaculares, la de frutos rojos ahora en otoño es perfecta.

P: ¿Qué dirías entonces que es lo mejor de las freidoras de aire?

R: Que son muy cómodas, hoy en día ya puedes preparar de todo y casi sin ensuciar. Pones todos los alimentos dentro y simplemente te toca esperar. Luego la mayoría de cajones se limpian incluso en el lavavajillas. En el libro quise incluir también trucos de limpieza para mantener la freidora perfecta.

Después de hablar con Paula (@paufeel), se nos quitaron muchos mitos o ideas equivocadas que teníamos sobre las freidoras de aire. El 'Black Friday' y la Navidad están a la vuelta de la esquina, y es muy probable que este año se repitan las 'airfryer' como producto más regalado.

En su libro "Mis mejores recetas en freidora de aire: 80 ideas fáciles, deliciosas y saludables", Paula Monreal nos abre todo un mundo de posibilidades que desconocíamos sobre este nuevo aparato, que parece que ha llegado para quedarse en nuestras casas.