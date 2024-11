Mis primeros años de vida, los viví en un pueblo catalán, mis padres trabajaban allí, pero no me dio tiempo a aprender a hacer panellets, enseguida se mudaron, también por trabajo, cuando yo era muy pequeña. Ellos recuerdan con mucho cariño los años que pasaron allí, y yo siento también ese cariño, aunque apenas me acuerde, así que por curiosidad, hace unos años busqué la receta, los preparé y me encantaron, pero me encanta también inventar recetas sin azúcar, entonces hice estos otros panellets. Espero que te gusten.

Receta sin gluten, sin huevo y sin lácteos.

Ingredientes:

140g de almendra molida.

50g de caramelo de dátiles y un par de cucharadas más para la decoración.

100g de boniato asado.

La cascara rallada de medio limón.

100g de piñones pelados o almendras troceadas.

Receta paso a paso: