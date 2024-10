Caramelo de dátiles

Podrías tomarlo así directamente como si fuera mermelada en una tostada, o preparar muchas recetas, por ejemplo estas barritas crujientes chocolateadas, estas bolitas con castañas o utilizarlo para mezclar con el cacahuete en estos bombones.

Si no te gustan los dátiles, no te preocupes que las recetas que prepares y endulces con esta pasta de dátil, no tendrán sabor a dátil, se puede hacer este caramelo también con pasas, pero te animo a que le des otra oportunidad a los dátiles y pruebes unos llamados medjool, ¡te van a sorprender!.

Ingredientes:

Las cantidades de esta receta se pueden poner a ojo, sería colocar los dátiles sin hueso en una jarra y rellenar con el agua mínima para cubrirlos, pero te dejo unas cantidades aproximadas por si acaso.

250g de dátiles o pasas.

95g de agua.

Yo lo preparo siempre con agua, para que se adapte a cualquier receta, pero puedes cambiar el agua por leche, bebida vegetal, o tu infusión favorita.

Receta paso a paso: