La Ruta del Vino Rioja Alta presenta en Madrid la campaña “Es por esto”

La Ruta del Vino Rioja Alta ha presentado en Madrid la campaña promocional “Es por esto”, protagonizada por el actor riojano Pepe Viyuela. La propuesta

audiovisual se articula a través de cinco spots de algo más de un minuto que recorren algunos de los enclaves y paisajes más emblemáticos de Rioja Alta, en los que Viyuela reflexiona sobre aquello que convierte a este territorio en un destino único mientras nos lanza una pregunta: "¿Por qué no dejo de pensar en Rioja

Alta?".

Cada pieza pone el foco en un aspecto esencial de la región: la excelencia de su gastronomía, la riqueza del Camino de Santiago, la importancia histórica de ser cuna de la lengua castellana, la magia de sus vinos y vendimias, y la espectacularidad de sus paisajes. La intriga crece con cada entrega hasta llegar al quinto spot, en el que se revela el mensaje final, la esencia de la campaña, el porqué de esta conexión tan especial: “Es por esto”.

Con todo ello, este viaje audiovisual quiere transformar a la Ruta del Vino Rioja Alta en un lugar que no sólo se vive, sino que se queda contigo. Un territorio donde cada rincón tiene una historia que contar y donde cada experiencia se convierte en un recuerdo que echarás de menos incluso antes de marcharte.

Para Pepe Viyuela, más que una campaña, “Es por esto” es una declaración de amor. “Se trata de mostrar una zona de un patrimonio incalculable, de un paraíso al que, afortunadamente, pertenezco. Es un viaje que está vinculado a nuestra propia naturaleza, en el que poder conectarte contigo mismo a través del silencio, de sus paisajes, de sus colores y sabores y especialmente de la cordialidad de su gente. La Rioja Alta es un buen lugar para haber nacido”, ha señalado.

Por su parte, el gerente de la Ruta del Vino Rioja Alta, Alfonso Maestro, ha subrayado la importancia de esta acción: “Seguimos consolidando la proyección de nuestra región en toda España y en el mundo. Es una herramienta clave para dar a conocer la diversidad de experiencias que ofrece Rioja Alta y para reforzar la imagen de un destino que combina vino, cultura, gastronomía y paisaje como pocos”.

El proyecto, impulsado por la Asociación para el Desarrollo de la Rioja Alta (ADRA) y la Ruta del Vino Rioja Alta, cuenta con un equipo creativo riojano en el que destacan los nombres de Bernardo Sánchez (guion y dirección), Rubén San Bruno (dirección y montaje), Andrea Álvarez (producción) y Nacho Ugarte (banda sonora original), además de la participación especial de Pepe Viyuela.

Rodada en escenarios naturales y patrimoniales de la Rioja Alta, como Ábalos, Berceo, Briñas, Briones, Haro, Logroño, San Millán de la Cogolla y los paisajes y viñedos de Rioja Alta durante el otoño de 2024, la campaña refleja el espíritu de un territorio que combina tradición y modernidad, patrimonio y vanguardia, cultura y paisaje.

“Es por esto” está disponible en los canales digitales de la Ruta del Vino Rioja Alta, donde puede verse al completo en YouTube, Instagram y TikTok. A través de estas plataformas, la campaña busca acercar la experiencia enoturística a un público diverso y conectar con nuevas audiencias que consumen contenidos de manera visual, dinámica y emocional.