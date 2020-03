Woody Allen se casó con Soon-Yi Prévin, por razones financieras

El libro “Apropos of Nothing” de Woody Allen, en venta desde el pasado lunes, guarda nuevos secretos del cineasta, su ex mujer Mia Farrow y de su hijo Ronan. También tienen un espacio las acusaciones de Dylan Farrow y los motivos por los que se casó con Soon-Yi Prévin

“Cuando se trataba del matrimonio, ninguno de nosotros tenía una gran necesidad de formalizar nuestra relación”, escribe Woody Allen . Después de haber visto su publicación denunciada por Ronan Farrow y abandonada por la editorial Hachette, sus memorias tituladas Apropos of Nothing finalmente aparecieron el lunes 23 en los Estados Unidos, en las ediciones Arcade. El cineasta evoca en particular la razón por la que se casó con Soon-Yi Prévin, la hija adoptiva de su ex eposa Mia Farrow.

“Ambos pensamos que no vale la pena imprimir ningún contrato si las dos partes no están contentas con él”, continuó en la autobiografía. Nos amábamos y no había necesidad de recurrir a ninguna legislatura. Definitivamente no nos casaríamos, y eso fue todo ”. Sin embargo, la pareja cambió de opinión. “Y finalmente nos casamos”, dijo. Por qué ? No por razones románticas, sino por razones estrictamente financieras ".El director de Un día lluvioso en Nueva York( 2018) explica que era una medida de anticipación: “Adoré a Soon-Yi, sabía que era mucho mayor que ella y que podía morir brutalmente”. Si eso sucediera, quería que estuviera protegida legalmente y que pudiera heredar todo lo que poseía, automáticamente y sin problemas ”. El cineasta de 84 años y su esposa de 49 años, por lo tanto, sellaron su unión en el mayor secreto, en presencia de la hermana del director y algunos amigos, en diciembre de 1997, en Venecia, Italia.

“Incluso si teníamos razones muy prácticas para casarnos, la ceremonia fue muy romántica”, recordó, explicando que los novios tuvieron que tomar caminos separados para llegar al ayuntamiento, a fin de evitar que les siguieran los periodistas. “Dos días después, comenzamos nuestra luna de miel en el Ritz, en París.

Hijo de Frank Sinatra

Woody Allen también recuerda otros episodios de su vida. Menciona en particular la paternidad de Ronan Farrow, de 32 años, el hijo que tuvo con Mia Farrow, su pareja desde 1980 hasta 1992. "Un día Mia anunció que estaba embarazada, recuerda. Naturalmente pensé que el niño era mío y que la suerte finalmente había sonreído; a pesar de que ella sugirió que Ronan era el hijo de Frank Sinatra, pensé que era mío, aunque nunca supe la verdad ".