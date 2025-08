La foto nunca vista de Isabel Preysler en bikini con la que Tamara Falcó felicita a Chábeli Iglesias

Aunque Chábeli Iglesias, hija mayor de Julio Iglesias y de Isabel Preysler, nació el 3 de septiembre de 1971 en Estoril (Portugal), su hermana Tamara Falcó la felicita cada 1 de agosto. La socialité reside en Palm Beach, Florida con un perfil mediático bajo y dedicada al diseño y restauración de propiedades inmobiliarias que transforma transmitiendo ese toque clásico y elegante heredado de su madre.

De Madrid a Miami

Pasó buena parte de su infancia en Miami, junto a sus hermanos Julio José y Enrique, en un entorno de privacidad muy controlado tras el secuestro de su abuelo por parte de ETA. En 1993 se casó con Ricardo Bofill Jr, pero el matrimonio duró solo tres años. En 2001 contrajo segundas nupcias con Christian Altaba, padre de sus dos hijos, Alejandro, de 23 años, y Sofía, de 13.

Isabel Preysler y Julio Iglesias con Chábeli y Ricardo Bofill hijo el día de su boda La Razón ¡Hola!

Tamara Falcó tiene diez años menos. Cumplirá 44 en noviembre. A pesar de las distancia física y estilos de vida tan diferentes, las hermanas mantienen una relación muy cariñosa y en todas las imágenes que comparten en Instagram reflejan una conexión emocional muy profunda.

Aprovechando la celebración del cumpleaños de Chábeli, la marquesa de Griñón, de personalidad más expansiva y efusiva, ha vuelto a demostrar ese fuerte vínculo con una felicitación llena de cariño. Con el mensaje "Happy Birthday Chabeluna. Te quiero to the moon and back", ha abierto su álbum familiar y han aparecido imágenes de su niñez que muestran la complicidad entre los miembros de esa amplia saga familiar.

Destaca, por ejemplo, una imagen de Juli Iglesias en su avión privado junto a sus hijos que recuerda aquellos veranos que marcaron su infancia y la relación tan especial del cantante con su primogénita. Era la niña de sus ojos, su "consentida". Lo ha sido incluso con el paso del tiempo. Cuando cumplió doce años, le compuso la icónica canción "De niña a mujer". Hablan casi a diario y ella no escatima en muestras de cariño hacia él, como los mensajes que le envía cada Día del Padre en Estados Unidos.

Julio Iglesias y Chabeli RTVE

Pero la imagen que, sin duda, ha causado mayor sensación en las redes sociales ha sido la de Isabel Preysler con sus tres hijos mayores y Tamara, casi bebé, en una estampa muy veraniega. Está tomada en 1973 y en ella la matriarca posa luciendo, como siempre, un gran estilo con un bikini en color rojo y un pareo a tono con estampado de flores blancas.

Eran vacaciones muy diferentes a las que disfrutan ahora. Tamara, que celebra el segundo aniversario de su boda con Íñigo Onieva, ha sido este año quien ha sorprendido con un espectacular posado veraniego en bikini.