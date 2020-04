Paco Arévalo confiesa que su hija Nuria sufre un cáncer

View this post on Instagram

‪Mi hija Nuria, mi tesoro, acaba de llegar de su sesión de quimioterapia, como siempre sonriendo y me dice “papá, manda un beso a toda España de mi parte. Diles que son unos valientes y los quiero mucho...”. ‬ ‪No puede ser más buena mi princesa. ‬ ‪Os queremos. ‬ ‪Nuria y Paco‬