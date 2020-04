Victoria de Suecia hace cajas de alimentos para los más necesitados

View this post on Instagram

”Jag känner som så många andra i samhället att jag vill göra något och då känns det bra att få vara här med er i dag. Det är viktigt att vi som har möjlighet försöker bidra och hjälpa till på de sätt vi kan. Vi kan tillsammans göra skillnad.” ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ I går besökte Kronprinsessan @stockholmsstadsmission på Mariatorget på Södermalm. Många av Stadsmissionens volontärer är äldre och själva i riskgrupp och kan därför inte hjälpa verksamheten just nu. Kronprinsessan begav sig därför under gårdagen till Stadsmissionen för att hjälpa till att göra matlådor till människor i hemlöshet och utsatthet. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 📌 Kungafamiljen är angelägen om att visa sitt stöd för de insatser som görs i olika delar av samhället för att bekämpa covid-19-pandemin. Genom samtal, digitala möten och besök informerar sig Kungafamiljen om hur pandemin påverkar Sverige. Besök planeras utifrån rådande rekommendationer och med en strävan att inte i onödan ta verksamheternas tid och resurser i anspråk. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 📸: Anna Z Ek/Stockholms Stadsmission