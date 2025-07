Anabel Pantoja actualiza su estado de salud: "Voy viendo un poco la luz"

Anabel Pantoja continúa en pleno proceso de recuperación de su lesión del brazo. Fue el pasado 20 de julio cuando, después de su viaje a la Casa In, reapareció en redes con el brazo escayolado tras sufrir un accidente durante su escapada.

"El dolor era insufrible. O sea creo que junto al cólico nefrítico que me dio embarazada y esto ha sido los peores dolores, incluso más que el parto. Está siendo un poco complicado porque ahora mismo estoy la verdad que muy inútil, muy torpe, porque con la mano izquierda no puedo coger apenas a la bebé, incluso pues me tienen que ayudar para casi todo. No me puedo peinar, no me puedo coger una coleta, porque date cuenta que el simple hecho de hacer así con la gomilla, necesitas la otra mano, la pasta de dientes lo mismo, con esta mano no tengo apenas fuerza", relató días después de su caída en redes.

Actualización de su estado de salud

Anabelha vuelto a actualizar su estado de salud en Instagram. Desde que sufrió la lesión, prácticamente a diario ha compartido su evolución en redes, tranquilizando a sus más de dos millones de seguidores.

Poco a poco, la influencer va recuperándose de la caída, tal y como ha revelado ella misma "El herpes va desapareciendo, así que voy viendo un poco la luz. El codo voy teniendo un poco de movilidad, voy viendo un poco el final del camino. Creo que voy a mejor, por supuesto. El pie ahí sigue, voy cojeando un poco", ha comenzado diciendo en un un story.

"Estoy impedida, cogida un poco de manos, no estoy en mi mejor momento. Pero aún así tengo muchas cositas pendientes para publicar, tengo cositas que contaros, y dentro de unos días me voy a un lugar que creo que me voy a despejar, que me va a sanar", ha continuado Anabel. A pesar de su situación, va a seguir cumpliendo con sus compromisos y planes.

Muy agradecida por el apoyo

A pesar de este bache de salud, Anabel Pantoja ha sacado el lado positivo de la situación y no ha dudado en agradecer públicamente el apoyo recibido por los suyos. "Este año volví, a Casa In después de 2 años, no todo ha sido la caída y el codo, me he reencontrado con gente maravillosa que llevaba mucho tiempo sin abrazar.

Me encantó que Alma conociera a Julieta y Aria. Y sobre todo, agradecer de corazón como se portaron conmigo y conociera mi hija en el momento de mi caída y post…", escribió la sobrina de la tonadillera en su última publicación de Instagram.