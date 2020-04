Paz Padilla: “Dejad de hacer política de adolescentes y poneos en serio ya”

Paz Padilla ha sido uno de los rostros conocidos que más se ha volcado en esta crisis por el coronavirus, y es que la presentadora ha aportado su granito de arena cosiendo desde su casa batas y mascarillas para los sanitarios. Un gesto que han querido agradecer desde uno de los hospitales que han recibido su material y que han emocionado a la actriz.

“Me he emocionado mucho cuando he recibido vuestra foto. Enfermeras y enfermeros de HM puerta del sur Móstoles. Te pones a coser sin saber quién usará las batas y mascarillas, solo con la idea de ayudar en lo poquito que puedes aportar y al veros no he podido contener las lágrimas. Gracias a vuestra labor y vuestro agradecimiento, espero haber aportado un poquito de alivio a tanto sufrimiento. GRACIAS!!! A todos por arriesgaros por nosotros y salvar vidas”, ha escrito.

Paz ha aprovechado esta emoción para subir un vídeo a sus stories de Instagram lanzando un mensaje a los políticos españoles: “Quiero decir a todos nuestros políticos y nuestros representantes que por favor piensen en ellos, en los que están muriendo, que son 25.000 personas y 25.000 familias. Dejad de pensar y mirarse vuestro ombligo, dejad de hacer política de adolescentes y poneos en serio ya. Está sufriendo muchísima gente, por favor lo pido. Haced vuestro trabajo”, ha concluído la presentadora visiblemente emocionada.