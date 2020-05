Marta López: de víctima a villana

View this post on Instagram

Creo que todo el mundo sabe que te quiero, pero por si alguien se lo ha perdido pues....Te quiero, te quiero como parte de mi vida, como parte de mi ser, soy una afortunada por llevar 18 años a tu lado, dicen que en la tv no se hacen amigos.... pues yo tengo varios y un hermano. Brindo por 18 años más junto a ti. Te quiero. Gracias a @carlota_rodriguezg por venir a brindar conmigo que lo teníamos pendiente, espero que cada 3 meses levantemos esa copa.