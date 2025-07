Ortega Cano se pronuncia sobre el futuro de su nieta María del Rocío tras la muerte de Michu: "Es una niña preciosa"

La muerte de Michu, expareja de José Fernando, ha causado una gran conmoción en la crónica social. La joven fallecía el lunes 7 de julio a los 33 años en su domicilio de Arcos de la Frontera y, a la espera de conocer los resultados de la autopsia, Imna, su madre, desveló ayer que sufrió "varios infartos". La excuñada de Gloria Camila padecía una enfermedad congénita del corazón y estaba esperando y trasplante que, tristemente, nunca llegó.

La tragedia ha vuelto a sacudir al clan Mohedano, que atraviesa esta semana sus horas más bajas. Hasta Cádiz se han trasladado José Fernando, Gloria Camila y Ortega Cano para apoyar a María del Rocío, hija de Michu, tras el prematuro fallecimiento de su madre. El bienestar de la menor, de tan solo 8 años, es la prioridad de la familia en estos momentos.

Ortega Cano, volcado con su nieta María del Rocío

La pequeña es hija de Michu y José Fernando. Según Kike Calleja, la andaluza, consciente de su estado de salud, dejó por escrito que, si algún día le pasaba algo, quería que María del Rocío se quedara con Ortega Cano. Aunque de momento es muy pronto para conocer el devenir la menor, Ortega Cano ya se pronunció ayer a última hora sobre el asunto y la última voluntad de su exnuera. "Trataremos de hacer lo mejor para la pequeña, para que esté bien", declaró en exclusiva a la revista "¡Hola!".

José Fernando y Gloria Camila, destrozados, llegan a Jerez de la Frontera tras la muerte de Michu Europa Press

El diestro fue recogido por su hermana Mari Carmen y su cuñado Aniceto por la noche en la estación de Cádiz. Visiblemente afectado por la situación, su hermana expresaba a los medios que "son momentos muy difíciles" y que "todo muy complicado". Visiblemente afectado, Ortega Cano reconocía a la Prensa que están intentando "hacer las cosas lo mejor posible". Sobre qué pasará con su nieta María del Rocío, el diestro respondía con total sinceridad: "No lo sé, ahora mismo no le puedo decir". Aún así, aseguraba que a la pequeña no le va a faltar de nada y le dedicaba unas bonitas palabras. "Hombre, es una niña preciosa", zanjaba el diestro, totalmente sobrepasado por la situación.

Destrozados por la muerte de Michu

El clan Mohedano está totalmente abatido por el fallecimiento de Michu. José Fernando fue visto con su hija María del Rocío y su exsuegra, Inma, recogiendo a la menor del colegio en el día de ayer. Hoy se instalará la capilla ardiente de la andaluza en el Tanatorio de Arcos de la Frontera, lugar en el que se le realizó ayer la autopsia.