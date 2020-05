Clemente Lequio recuerda a su hermano Álex con unas fotos inéditas

View this post on Instagram

Pocos momentos juntos, pero buenos, privados y sin compartir hasta ahora. Cuanto más miro tus fotos me pregunto como es posible, porque la vida puede llegar a ser tiene tan injusta? No merecías esto. Nadie merece este dolor. Muchas gracias de corazón a todos por los mensajes de apoyo que habéis mandado no solo a mi, sino a toda la familia. Es increíble y conmovedor ver cuántos habéis sido. Esto demuestra lo mucho que se quiere a Alex y el indeleble ejemplo que ha dejado en el enfrentar la enfermedad con coraje, valentía y dignidad como un auténtico gladiador hasta el final. Te quiero. Todos te quieren Alex y créeme que jamás serás olvidado.