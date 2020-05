Alonso Caparrós confiesa: “Soñaba con montañas de cocaína”

Alonso Caparrós no oculta su pasado y siempre que ha tenido la oportunidad se ha mostrado abierto a hablar sobre sus problemas con las drogas en el pasado. Esta vez lo ha hecho en un directo de Instagram junto a Sofía Cristo, en el que se ha sincerado sobre sus adicciones.

La hija de Bárbara Rey está utilizando la red social para entrevistar a varias personas, sobre su experiencia, por una buena causa, y esta vez le ha tocado el turno al presentador y colaborador de ‘Sálvame’. “En mi caso fue brutal. Ya sea por genética o por las circunstancias, el enamoramiento fue muy brutal, muy atroz, soñaba con montañas de cocaína y me atrapó de una manera bestial y esa sensación sigue latente. Fue una invasión”, ha confesado Caparrós.

Pero pese a la gran adicción, Alonso quiso poner remedio: “Yo fui consciente desde el principio y, desde ese momento, estuve con muchos tratamientos y no pude con ellos. No sé por qué fue...”. “¿Por qué no me he muerto? Con lo que he consumido... Eso me ha hecho cambiar mi forma de pensar", ha reflexionado.

El colaborador ha afirmado que para él fue muy duro rememorar su pasado, ya que sentía miedo de dejar las drogas: "No es que no quieras dejarlo, es que hay muchos miedos, muchas inseguridades. Miedo a lo que podamos sentir, miedo a lo que puedan decir, a quién esté en la sala de espera“.

Afortunadamente tanto Sofía Cristo como Alonso Caparrós, tras una larga lucha, consiguieron hacer frente a sus adicciones y comenzar una nueva vida. “Para mí no es solamente superar una adicción, es un reto intelectual y espiritual”, ha confesado el presentador.