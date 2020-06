La crónica de Mariñas: Mila Ximénez y Lydia Lozano, hermanadas

Mila Ximénez y Lydia Lozano, tan diferentes, distanciadas y enfrentadas pero hermanadas, encabezan la actualidad. Cosas increíbles veredes, como que Bigote Arrocet se reinstale en Panamá –y que más da– o que Anabel Pantoja tenga un millón de seguidores en Instagram.

Así esta el patio, ¡qué país! Superan a que Rocío Flores quiera reconciliarse con su madre, algo que tampoco quita el sueño. Parece increíble tamaño bajón. Serán sin duda los personajes, o no, del verano, que se presupone largo, animado, distinto y siempre caliente. Las seguiremos y perseguiremos en sus estudiadas escapadas a Ibiza o Marbella, hoy nada que ver con la costa tan bien lanzada por el polémico alcalde Jesús Gil. Mi entrañable Norte no calienta ni preocupa bajo el sol.

Marbella y sus clanes siempre bien maquinados buscan y logran el máximo impacto publicitario. Admiramos lo bonitos que son San Sebastián, los céntricos Riazor o Santa Cristina coruñesas y el Santander de enormes arenales.

Seguiremos al famoseo relajado en la playa, tostándose al sol que más calienta o de compras, como si eso fuera periodístico. Lo cierto es que no dudamos en que les sacaremos jugo, provecho y hasta algo más noticiable que su simple y circunstancial actualidad. Acabarán hartándonos, pero también nos animarán el ocio estival siempre propicio al cotilleo menudo.Veremos, y también padeceremos. Podemos prepararnos a comprobar cuánto dará de sí este ganado hasta ahora inédito, una auténtica novedad, y qué tal resulta la hija de Antonio David, que ya propicia auténtica e increíble saga. Así está el país y si antes nos centrábamos en Rocío Jurado, Gunilla Von Bismarck, Julio Iglesias o la Pantoja, ahora nos privan estas recién llegadas aún sin palmarés digno de mérito. Estoy seguro de que darán de sí y supondrán atractivo bajo el sol que más calienta. Aunque supongo que más que el ex guardia civil, ocupará máxima atención el posible «duelo», ojalá reencuentro e incluso acercamiento, entre Rocío y su hija. «Es mi niña», dice David relanzado, ufano y realizado, todo un padrazo a la altura de las circunstancias y con mucho olfato para lo noticiable. Es lo que cabía esperar de esta oportunista y recién nacida prole. No cabía otra.