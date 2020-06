La mejor amiga de Meghan Markle, despedida por racista

Jessica Mulroney, la mejor amiga de Meghan Markle se ha visto obligada a pedir disculpas ante las acusaciones de racismo recibidas por parte de SashaExeter.«He estado en silencio ¡Ya no más! Hoy, estoy hablando sobre algo que me ha perseguido durante la última semana. Me sentí como un completo fraude luchando por la igualdad racial y usando mi voz abiertamente aquí, mientras dejaba que una mujer blanca silenciara la mía a puerta cerrada. Al compartir esta historia muy personal, sé que estoy arriesgando mucho. Abriéndome a la crítica y el bullying. Sin embargo, debo decir mi verdad. Espero que mi voz sea escuchada por muchos y ayude a cambiar las cosas para la próxima generación y para mi hija Maxwell ... porque me condenaría si mi hijo alguna vez tiene que lidiar con este nivel de ignorancia», se pued leer junto a un video publicado por Exeter.

Además cuenta que la amiga de Meghan Markle le envió una amenaza por escrito el miércoles pasado, por su llamamiento contra la violencia racial. Y añade que su intención no es "llamar a Jess racista, pero lo que diré es que ella es muy consciente de su riqueza, su poder y privilegio percibidos por el color de su piel. Y eso, amigos, le dio la confianza para mandarme esa amenaza».

Ante la denuncia pública de Exeter, Jessica Mulroney se ha visto en la obligación de emitir un comunicado en su perfil social de Instagram en el que señala: «como algunos de ustedes habrán visto, Shasa y yo tuvimos un desacuerdo. Ella me llamó por no hacer lo suficiente cuando se trataba de participar en la conversación importante y difícil sobre la raza y la injusticia en nuestra sociedad. Me lo tomé como algo personal, y eso está mal. Sé que necesito hacerlo mejor. Lo que tenemos una plataforma debemos usarla para hablar. Quiero decir, desde mi corazón, que cada palabra de mis disculpas a Sasha en el transcurso de las últimas dos semanas en privado, y nuevamente, de manera pública como privada hoy, son verdad. No tenía ninguna intención de poner en peligro su medio de vida. Tuvimos un desacuerdo y se nos fue de las manos. Por eso lo siento».Y continúa: «También sé que esto no se trata de mí, ni debería ser sobre mí. Se trata de la comunidad negra que ha sido objeto de racismo, discriminación y violencia durante demasiado tiempo. He considerado decirlo públicamente, pero reconozco que eso no es suficiente. Es por eso que voy a dar un paso atrás en las redes sociales en los próximos días y cederé mi micrófono a las voces negras para que se hagan cargo de mi cuenta y compartan su experiencia. Trataré de usar este tiempo para reflexionar, aprender y escuchar. También le pregunté a Sasha si estaría dispuesta a hacerse cargo de mi cuenta cada vez que se sienta cómoda y contar su historia. El verdadero trabajo de generar cambios va más allá de Instagram, y quiero que sepan que estoy comprometida a utilizar todas las plataformas y recursos disponibles para continuar con el importante trabajo de lucha contra el racismo. Espero que todos ustedes continúen considerándome una persona responsable", termina.

Tras lo ocurrido, muchas empresas han prescindido de sus servicios incluida la cadena de televisión canadiense CTV, que han decidido dejar de emitir el programa “I do, redo”, presentada por ella misma. También el magacín «Cityline» ha utilizado esa misma red social para anunciar que prescindirán de ella como colaboradora, lo mismo que «Hudson´s Bay», donde trabajaba de relaciones públicas.