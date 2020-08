Nacho Palau, ex pareja de Miguel Bosé, reacciona a la polémica que protagoniza el cantante

A pocos meses de que vuelvan a reencontrase, lo harán en octubre en el juzgado de Pozuelo de Alarcón, el que fuera durante décadas la pareja del hijo de Luis Miguel Dominguín, prefiere no hablar de las polémicas que envuelven la vida del cantante. La razón de su silencio es no provocar a su ex pareja con quién deberá llegar a un acuerdo relativo a la custodia de los cuatro hijos que tuvieron durante el tiempo en que estuvieron unidos sentimentalmente.

Durante más de un cuarto de siglo, Miguel Bosé y Nacho Palau, consiguieron mantener en secreto una relación que no se hizo pública hasta finales de 2018, a raíz de la ruptura, cuando salió a la luz la familia que habían formado ambos. Hasta entonces, el artista había conseguido mantener a sus hijos alejados de los focos y al margen de cualquier polémica.

Pero el “divorcio” del cantante y el escultor, y la lucha por la custodia de los cuatro hijos en común, dio lugar a una guerra judicial y al comunicado del bufete de abogados del valenciano, que pidió privacidad para los niños y su cliente. Desde entonces, a excepción de alguna participación mediática puntual, Nacho Palau ha evitado pronunciarse públicamente.

A raíz de la polémica que ha protagonizado su ex pareja en las últimas semanas, los redactores del programa vespertino de Telecinco se han personado en su casa, en un pequeño pueblo de Valencia, para intentar obtener unas palabras de Nacho Palau sobre los acontecimientos que han devuelto al cantante a la primera plana, por su estado físico y sus extraños comportamientos.

Y es que, tras convocar públicamente a sus seguidores a manifestarse contra el uso de mascarillas y a no vacunarse contra el Covid 19, Bosé está en el ojo del huracán. Su teoría de que el Covid es tan sólo una excusa para vacunar a la población y exterminarla ha generado una lluvia de críticas al autor de “Amante Bandido”.

Sus palabras y su evidente deterioro físico, ha perdido incluso la voz, preocupan a sus allegados que no entienden cómo el intérprete secunda esta teoría de la conspiración, calificando de surrealistas sus declaraciones. Sin embargo, a falta de que Nacho Palau se pronuncie, algunos especialistas adjudican el declive del cantante a las duras pérdidas que ha sufrido en los últimos años. La muerte de su sobrina Bimba, a la que adoraba y su madre, Lucía Bosé, y la ruptura de la familia que había formado junto a Nacho Palau, podrían explicar su declive.