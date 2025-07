El desgarrador relato de la madre de Michu: "Mi nieta me preguntó llorando dónde estaba su madre"

Momentos muy complicados para la familia de Ortega Cano. María Rodríguez, expareja de José Fernando y conocida popularmente como Michu, ha perdido la vida a los 33 años. La excuñada de Gloria Camila fue hallada sin vida en su domicilio, dejando atrás a una niña de 8 años, fruto de su relación con el hijo del torero.

La noticia ha sacudido tanto a sus familiares y allegados como a parte de la opinión pública, que empatiza con el dolor de sus seres queridos. De momento, se desconocen las causas exactas de su fallecimiento, pero cabe señalar que Michu padecía graves problemas de salud desde que nació. Sufría una enfermedad coronaria congénita que la llevó a pasar por quirófano en varias ocasiones y le provocó algún que otro susto. “Ha sufrido varios infartos”, ha declarado Inma, su madre, completamente devastada.

En la puerta del tanatorio, hasta donde también se han desplazado Ortega Cano, Gloria Camila, José Fernando, Rocío y David Flores, una desconsolada Inma ha explicado algunos detalles relativos a la muerte de Michu, que falleció a la espera de que le cambiaran el marcapasos que necesitaba por la enfermedad coronaria que sufría.

Michu "tenía medio corazón"

“Estaba esperando un marcapasos para septiembre. No sé por qué para septiembre, si ella fue en abril a consulta. Lo más normal es que se lo hubieran puesto a los 15 días. (...) Estaba esperando un marcapasos porque el suyo llevaba mucho tiempo sin funcionar y tenía medio corazón. Nació con una malformación congénita de las grandes arterias, entre la arteria pulmonar. Lo dejamos en manos de los médicos, pero no sé…”, ha explicado la madre de Michu.

La madre de Michu revela con quién se quedará su nieta Rocío tras su muerte: "Ella quería lo mejor para la niña" Europa Press

También ha revelado que fue su nieta pequeña la que dio la voz de alarma porque su madre no respondía, una trágica escena que lo hace todo aún más doloroso. “Ella estaba haciendo vida normal ese mismo día. Esa misma noche ella se estaba duchando, preparando maletas. Iba para Marbella a casa de una amiga. Estaban las dos, Rocío y Michu. De repente empezó a darle fatiga y se tiró en la cama, y ya dejó de respirar. (...) Fue repentino. Empezó a asfixiarse, la niña fue la que se asomó por el balcón, llamó a los vecinos, y cuando subieron pues ya, mi hija... Dicen que no tenía pulso”, ha recordado, rota, Inma.

El desgarrador momento de Inma con su nieta

Además, ha compartido cómo fue el momento en que le tuvo que decir a su nieta pequeña que su madre ya no estaba. La gente las paraba por la calle para expresarle sus condolencias, algo que la niña no entendía y por lo que preguntaba a su abuela. Inma intentaba darle evasivas, hasta que María del Rocío insistió: “Me dijo ‘me tienes que decir dónde está mi madre’. Me lo dijo anoche llorando. Le dije que su madre está en el cielo, que ahora es una estrella. Me dijo, ‘tenemos que ser muy fuertes, muy fuertes y nos tenemos que apoyar’. Ella se quedó muy tranquila y por la mañana me ha dicho ‘abuela, yo le rezo a mamá, le voy a rezar todas las noches’. Ha cogido una foto de su mami y la lleva siempre con ella”,

Sobre el devenir de la pequeña ahora que su madre ha muerto, su abuela desmiente que vaya a quedarse con Ortega Cano: “La niña se va a quedar conmigo. Michu quería lo mejor para Rocío, ¿no? La niña está desde chica conmigo, entonces el roce más cercano soy yo”.