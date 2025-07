La hermana de Michu, rota de dolor, rompe su silencio: primeras palabras

Los familiares de Michu continúan en shock tras la repentina muerte de la joven a los 33 años. Fue el pasado lunes 7 de julio por la noche cuando María Rodríguez falleció en su domicilio de Arcos de la Frontera. A la espera de conocer el resultado de la autopsia, su madre desveló que sufrió "varios infartos". La ex de José Fernando padecía de graves problemas de corazón y estaba en lista de espera para recibir un trasplante.

La hermana de Michu, destrozada

Tamara Rodríguez, hermana de Michu, ha reaparecido ante las cámaras esta mañana, totalmente devastada por la muerte de la joven. Sin poder contener las lágrimas y rota de dolor, ha atendido a la Prensa, agradeciendo todas las muestras de apoyo y cariño recibidas en las últimas horas.

Inma, la madre de Michu TardeAR

Sobre cómo se encuentra toda la familia tras la muerte de Michu, tan solo se ha limitado a decir que "bueno, tú sabes... ahí a trancas y barrancas, poco a poco y demás". Confirmando que estuvo al lado de su hermana "hasta el último momento", Tamara no ha querido entrar en detalles sobre el fallecimiento de la ex de José Fernando. "No me apetece hablar de eso, la verdad", ha zanjado la hermana de Michu.

Multitudinario adiós a Michu

La capilla ardiente de Michu se ha instalado esta mañana en el Tanatorio de Arcos de la Frontera. Desde primera hora de la mañana, familiares y amigos se han desplazado a la localidad para dar el último adiós a la ex de José Fernando. Ortega Cano, Gloria Camila, José Fernando, Rocío Flores y su hermano David, Gloria Mohedano o Álvaro García, la nueva ilusión de la hija del diestro han viajado hasta Cádiz para despedir a Michu y arropar a María del Rocío tras la muerte de su madre.