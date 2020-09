Los sábados de Lomana: “En España tenemos un Gobierno absurdo y excéntrico”

Hemos tenido una semana movidita. En España no queda un resquicio para el aburrimiento, vamos de sorpresa en sorpresa. En todo los países de Europa se investiga la gestión del Gobierno en tiempos del Covid. En España tenemos un Ejecutivo tan absurdo, excéntrico y con tan poca vergüenza que ha decidido que lo que quiere es investigar lo que ocurrió hace 80 años en la Guerra Civil y, después, en el Gobierno de Franco. En realidad la pandemia por Covid 19, muertos y ruina de país que están sufriendo los españoles por el Sr. Sánchez y sus socios les debe parecer una tontería que a nadie le importa. ¿Con qué cara se quedan? Pues eso, que no damos credito a tanta tomadura de pelo.

Lo del Rey emérito y su «look» dominguero haciendo barbacoa me parece la imagen de la semana. Nunca una foto del Rey Juan Carlos me ha producido tanta empatía, es la de un proletario en domingo con su familia, la de un hombre feliz y enamorado con el hijo pequeño de su novia, digna del Putlizer de fotografía.

Corinna está largando demasiado, una amante despechada es una bomba que explota de forma incontrolada, ella después de haberse llevado los 65 millones de euros, ha decidido que nada va a devolver porque era un regalo, por el que nadie pago impuestos, ni ella al ser beneficiaria de una donación, ni el Rey emérito. Resultado: que están metidos en un buen lío, especialmente ella por delito fiscal. Una amante por mucho que la escondas siempre terminara apareciendo.

Si seguimos con crónica social nos persigue la noticia del verano del matrimonio Ponce-Cuevas. Vuelvo de Marbella y me cuentan que Enrique Ponce apareció en el cumpleaños de Paloma para felicitarla y, ella, tan contenta. Me admiro de la paciencia, tolerancia y aguante de Paloma. Yo que soy de reacciones viscerales, le mandé un mensaje diciéndole que no podía creerlo. Me contestó confirmándolo. Pasó un momento cuando ella estaba con un pequeño grupo de sus incondicionales a punto de soplar las velas, supongo que pensó en sus hijas y en querer normalizar la situación delante de ellas, a continuación Enrique viajó a Baza donde le esperaba un compromiso taurino. Luego apareció de nuevo con su amor Ana Soria. Y por si no tuviésemos suficiente en este folletín hay un tercero en discordia: el ex novio de Ana, Joaquín Jiménez, que ya anda por algún plató contando detalles de su relación a pesar de haber recibido un burofax de los abogados del torero para que no hablase sobre ellos. Él opina que esta relación no va a tener mucho recorrido por la diferencia de edad, pero en temas de amor es mejor no opinar.

Otro asunto que ha dejado a mucha gente asombrada parece ser mi amistad con Omar Montes y el almuerzo que organicé con él y el matrimonio Eugenia Martínez de Irujo y su marido Narcis Rebollo. Las relaciones entre personas son mucho más sencillas y fáciles de lo que a veces se imaginan. Omar es un una persona estupenda, con un gran corazón y un punto naif e ingenuo que lo hace adorable. Un chico de uno de los barrios más duros y conflictivos de Madrid, Pan Bendito, en la zona Carabanchel. Que ha tenido que luchar y defenderse desde muy jovencito del acoso y «bulliyng» en el colegio por ser hijo de un moro y por estar gordito gordito. Aprendió a protegerse de las pandillas del barrio y como muchos otros jóvenes decidió entrar en el mundo del boxeo y llegó a ser campeón de España. Hoy es un gran compositor y cantante de reggaeton con 15 discos de platino y número uno en streaming tv. Me siento muy orgullosa de ser su amiga.