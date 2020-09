El trago más amargo de Dabiz Muñoz

Contamos los meses para que termine este terrible 2020. Sobre todo, porque cada día conocemos una amarga noticia relacionada con el Covid-19. Si el sábado decidían cerrar los hermanos Roca El Celler al detectarse entre los miembros del equipo varios casos positivos, ayer fue Dabiz Muñoz quien publicaba en su Instagram un comunicado en el que confirma actuar del mismo modo en DiverXO «para preservar la salud del equipo y de nuestros clientes. Nos apena enormemente esta decisión, pero, pese a haber sido muy estrictos en el cumplimiento de normas y protocolos, hemos detectado algunos casos en los controles rutinarios desarrollados internamente». Es el tercer tres estrellas Michelin de nuestro país que se ve obligado a tomar esta drástica decisión, ya que Aponiente, el espacio de Ángel León en El Puerto de Santa María, acaba de reabrir después de frenar la temporada por la misma causa.

El cocinero y Cristina Pedroche han vivido la pesadilla del coronavirus en sus propias carnes, ya que en marzo fueron víctima del bicho. Y si la presentadora no lo sufrió al pasarlo sin síntomas, Dabiz sí tuvo fiebre y, según desveló, perdió durante un mes tanto el olfato como el gusto. Es uno de los efectos secundarios de la enfermedad y para él una verdadera faena al tratarse de los sentidos primordiales de todo chef. Una vez recuperado e incapaz de no ponerse ante los fogones de casa, relató a sus seguidores cómo lograba elaborar la comida para él y para su mujer. La única solución que encontró fue agudizar el oído y la vista, y cuando él creía que los productos estaban en su punto por el tono del chup-chup, recurría a Pedroche para condimentar la elaboración.

Así fueron pasando los días del confinamiento hasta que Dabiz se recuperó y comenzó a idear la propuesta de su bestial «delivery», GoXO, que, por cierto, si no han probado ya las recetas, están tardando. Se trata de, según definió el día de su lanzamiento, «un nuevo concepto de comida casera imaginativa XO», que es posible disfrutar a través de Glovo. También, como «gochismo ilustrado, fresco, punzante y chispeante». Palabras que se materializan en platos como la ensalada de gazpacho de jalapeños con edamame, tomates confitados y tobiko, la lasaña mumbai y el cocido Hong Kong-Madrizzz, platazos para disfrutar en casa acompañados del famoso DiverXO líquido de violetas o del cóctel de piña asada lentamente con especias, ron añejo de solera con lima e infusión de haba tonka.

Este es el último concepto de negocio de la pareja, que sí mantiene abierto StreetXO Madrid, la versión callejera de la radical cocina de Dabiz, situado en el Gourmet Experience de El Corte Inglés, de Serrano, y en cuya carta destaca el saam de panceta a la brasa con mejillones en escabeche, salsa tártara y sriracha.

El cierre de DiverXO tiene lugar pocas semanas después de que el cocinero tuviera también que comunicar a sus comensales el aplazamiento de la reserva de su mesa a causa de un incendio declarado en el sistema de extracción. Tragos amargos que saben mejor gracias a recetas que, como el mismo Dabiz escribe en su Instagram al referirse a Pedroche, llevan como ingredientes «amistad y amor. Mucha amistad y mucho amor. Muchas risas. EquipoXO. A tu lado me como el mundo. Máxima compenetración. No hay límites. Yo no los veo» Y: «Siempre equipo, porque un hombro fuerte (muy fuerte) cerca siempre viene bien en DiverXO». Promenten volver con más fuerza si cabe.