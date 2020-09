Antonio David Flores amenaza a Fidel Albiac

“Si tuviera pruebas contaría cosas de Fidel Albiac muy comprometidas”. Antonio David Flores busca y no encuentra. Pero amenaza con contar lo que sabe si sus pesquisas llegan a buen puerto. Le tiene ganas a Fidel, piensa que es la “mano negra” que mueve los hilos en la campaña de desprestigio en su contra de las últimas semanas. No se corta cuando le califica como “mi enemigo” y de su ex mujer, Rocío Carrasco, considera que fue “un lastre en mi vida”. Se le calentó la lengua en “Sálvame” y tuvo leña para la pareja.

Malos tiempos marcan en este septiembre la existencia del tertuliano, guerra abierta contra Carmen Borrego, aparición de presuntas antiguas amantes, nuevo varapalo judicial motivado por una nueva demanda de Rociito, tensión matrimonial con Olga Moreno, sufrimiento de su hija Ro por todo lo que se está contando de su progenitor... Su esposa, como ya contamos en exclusiva el pasado sábado, le ha vuelto a perdonar esas presuntas infidelidades, como ya hizo en una anterior ocasión, pero queda en el aire la duda. Como aseguró su esposa a La Razón, “si alguna mujer trae pruebas de que Antonio me ha sido infieles nos sentaremos a hablar muy seriamente y... ya veremos”. Más claro, el agua.