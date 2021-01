Arantxa de Benito y su hija Zayra, denunciadas por un vecino

Muy harto debe de estar el vecino de Arantxa de Benito para haberla denunciado más de veinte veces en menos de un año. La mayoría de ellas por las escandalosas fiestas organizadas en su casa por su hija y el alto volumen de la música a horas intempestivas de la madrugada.

Fue el mismo denunciante quien se puso en contacto con Kiko Hernández para contarle el “infierno” sonoro que lleva padeciendo. Además, le puso al tanto de las presuntas broncas entre madre e hija.

Parece ser que, Zayra, que es como se llama esta última, le ha salido rebelde a sus padres y no acata las normas de la buena conducta. Recordemos que su progenitor es el ex futbolista Guti, hoy felizmente casado en segundas nupcias con la televisiva Romina Belluscio, con la que acaba de tener su segundo hijo, Romeo. Desgraciadamente, la relación padre-hija no es tan fluida como debería.

Tampoco es satisfactoria la de Zayra con su madre, a la que incluso ha llegado a insultar en las redes sociales.