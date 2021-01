Se enfrenta a Joan Laporta y Víctor Font en la candidatura a la presidencia del Barça. De los tres, Freixa es el único aspirante constitucionalista.

Nació en Barcelona en 1968, es creyente y junto a su bellísima mujer, Alicia, tiene tres hijos con los que viven en la Avinguda Pau Casals. De niño quería ser abogado y hoy es socio fundador de Freixa Advocats, papel que compagina con sus actividades en el Club.

Freixa ya se presentó a las elecciones en 2015, asumió tareas jurídicas dentro del club, fue abogado de la junta y miembro de la comisión disciplinaria, pero terminó peleado por un asunto que acabó en los juzgados. Es mítica una anécdota de la que no hablan ni Laporta ni él, por discreción (de manera contraproducente, claro), de un simpático encontronazo que tuvieron al toparse en plena calle donde hubo algo que mantienen en secreto y que no fueron palabras.

Mucha gente piensa que es otro candidato independentista. ¿Una candidatura independiente o independentista?

No queremos que la política juegue en estas elecciones y consideramos que el Barça tiene que permanecer al margen de la política sea de la naturaleza que sea.

¿Es posible un Barça apolítico?

A mí como ciudadano me interesa la política, pero creo que no haré bien mi papel como presidente si tengo sesgo político. Es posible un Barça apolítico y se ha logrado en algunos momentos de la historia.

¿Se siente español?

Soy español, esto lo decía mi padre: “Me siento catalán y, por tanto, español”.

¿Quién es la persona que peor le cae del Congreso?

Hay una crisis tanto en el Congreso como en el Parlament de Cataluña; lo difícil sería encontrar el que me cae mejor porque me encuentro bastante mal representado.

¿Qué es lo que más le gusta de usted?

Me gusta mi seguridad, estoy convencido de lo que hago, tengo claro el camino y no dudo, voy adelante con mis ideas.

¿Se iría a cenar con Puigdemont o con Pablo Iglesias?

No tengo ninguna objeción en cenar con ninguno, aunque tengo la sensación de que Puigdemont es mucho más divertido.

Personajes de la política a los que admire.

Angela Merkel, igual que Thatcher, y en España… he admirado mucho, aunque ha acabado mal, a Jordi Pujol, porque hizo una gran labor en el encaje de Cataluña.

¿Quién es mejor, el Madrid o el Barça?

Hombre… el Barça es mucho mejor. Objetivamente, y no estoy contabilizando resultados, sino la manera de conseguir los éxitos. Y en eso, el Barça siempre ha sido mejor por la filosofía del Club, nosotros no nos conformamos simplemente con ganar, sino que lo queremos hacer de una determinada manera; tenemos continuamente un debate acerca del estilo y eso nos hace ser mucho más exigentes. El Barça, al ser un Club ubicado en el Mediterráneo, muestra un gusto por lo estético mucho mayor.

La selección española: ¿celebra sus títulos?

Yo soy del Barça y lo que me conmueve es que gane el Barça o que pierda el Real Madrid. Luego, cuando desconectamos del fútbol habitual y nos hacen conectar con las selecciones, claro, mi equipo es la selección española, por muchos motivos, entre otros porque es donde más jugadores del Barça juegan.

¿Quién le resulta más atractiva: Cayetana Álvarez de Toledo o Inés Arrimadas?

Ninguna es mi tipo, pero… Inés Arrimadas.

¿Pilar Rubio o Shakira? Shakira… es la mujer de Piqué.

¿En qué se diferencia un pijo de Madrid o un pijo de Barcelona?

Yo los diferencio muy fácilmente, el pijo de Madrid va mejor vestido.

¿Qué podríamos escuchar en su Spotify?

Me gusta la música de mi época… Police, Dire Straits… Me gusta la música de la movida madrileña y la de los ochenta.

¿Qué opina del Ministerio de Igualdad?

Me parece muy bien, es bueno trabajar en acercar las diferencias entre hombres y mujeres que ha habido en la historia, en todos los ámbitos, familiar, profesional… era necesario.

¿Qué opina del fútbol femenino y la brecha salarial?

Los salarios están en función de las leyes del mercado, conseguiremos acercar los sueldos cuando consigamos que el público esté tan pendiente del fútbol femenino como del masculino, y yo no digo que eso no se pueda lograr, pero es un camino largo como en cualquier deporte. El tenis femenino es muy seguido y está muy cerca del masculino en sus niveles de seguimiento y en sus condiciones salariales.

¿Las mujeres juegan bien al fútbol?

Claro que sí, las mujeres del Barça, de hecho, son las que mejor juegan la metodología de nuestro club. Nosotros tenemos una manera de entender el juego, y el equipo de mujeres del Barça está jugando mejor que el de los hombres, es una realidad que constato en los informes: mejor colocadas, ocupan mejor el espacio, juegan con mayor sentido, como planeamiento colectivo. Luego está claro que las capacidades físicas de un hombre no son las de una mujer, y si vamos a medir la velocidad de un disparo pues es complicado, luego podríamos hablar de técnica.

¿Cuáles son las cualidades de un buen futbolista?

La deportividad, el sacrificio, el compartir con los compañeros, el someter tu interés personal al del grupo, un buen futbolista es el que entiende que desempeña un rol dentro de un plan colectivo.

Si encerraran a todos los candidatos en la casa de Gran Hermano, ¿quién ganaría?

No veo GH, pero estoy convencido de que yo; aunque lo digo nada objetivamente, pero, sin duda, ¡yo!

Laporta tiene un gran sentido del espectáculo, ¿a qué se debe su éxito?

Mediáticamente tiene la capacidad de atraer la atención, pero yo no lo llamaría éxito, para mí el éxito tiene que ver con los valores, no con el hecho de ser conocido o atraer a las cámaras.

¿Quién es el mejor de sus rivales?

A todos les tengo mucho respeto porque los socios han querido que sean candidatos.

¿Con quién se iría a cenar, con Florentino o con Cerezo?

Me cae mejor Cerezo, es mucho más simpático. No digo que Florentino no lo sea, pero yo con Cerezo me he reído mucho.

¿Y qué opina de las pitadas de la afición del Barça al Rey en la Copa del Rey?

Pues que hay que intentar en nuestro país, España, entender todas las sensibilidades y por qué se produce esa explosión espontánea. En Cataluña hay movimientos que sienten que desde las instituciones del Estado se trata mal a Cataluña. Yo soy un amante de las libertades y creo que hay que analizarlo. Otra cosa es que, desde la educación, yo no estoy a favor de pitar ningún himno, ni el más abominable porque es un momento de respeto, pero esto es una apreciación personal y concilio el hecho de no pitar nunca un himno con entender que se produzca un movimiento en Cataluña como el que existe.

¿Le resulta simpática la reina Letizia?

Simpática no sería la palabra. La respeto como Reina que es y no querría emitir un juicio injusto porque no la conozco personalmente. Creo que es una digna Reina de nuestro país.

¿Qué es para usted el Real Madrid?

Un club que fue fundado por catalanes y que es el máximo rival del Barça.

¿Y el Atlético?

Un club por el que siento empatía por su rivalidad con el Real Madrid, porque su afición es abnegada y porque la forma en la que se vive el hecho de ser colchonero me despierta un sentimiento de admiración; es una afición que siempre está al lado de su equipo, que apoya más que critica, y eso es muy positivo.

Messi, ¿fue un error no dejarle marchar?

No, fue un acierto. Messi tiene un contrato y hay que proteger el cumplimiento de los contratos. Él pudo haberse ido y decidió quedarse, y fue una buena idea.

¿Messi o Ronaldo?

Sin duda Messi. Admiro mucho a Ronaldo por todo lo que ha hecho, tiene una gran personalidad y ha cosechado muchos éxitos gracias a su esfuerzo y sus condiciones, pero si hablamos de talento, cuando pase el tiempo Messi será recordado como el mejor jugador de la historia y Cristiano será uno de los mejores.

Y ¿quién viste mejor?

Ahí sí, viste mejor Cristiano Ronaldo y explota más su imagen, Messi lo que explota es su rendimiento en el campo.

¿Messi o Maradona?

Maradona era un genio, pero muchas veces no era Maradona; Messi es Maradona todos los días.

¿Qué es ser catalán?

Es una identidad, una cultura, formar parte de un pueblo que tiene unas tradiciones… Tenemos una manera muy nuestra de entender la vida y nos gusta que se nos respete, somos gente sensible y valoramos mucho lo nuestro. Los catalanes somos gente discreta, prudente, no nos gustan los espectáculos públicos.

¿Laporta es un personaje discreto?

Bueno, no sería su principal virtud...

También se achaca a los catalanes la cualidad de la tacañería…

Sí, y no lo entiendo, tengo muchos amigos del resto de España e invito yo mucho más que ellos.