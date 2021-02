Asraf acusa a Ana Rosa Quintana de echarle de ‘Ya es mediodía’

Asraf Beno, pareja de Isa Pantoja, no aparece desde hace unas semanas en el fresh de ‘Ya es mediodía’, la sección dedicada a la prensa rosa del programa matinal presentado por Sonsoles Ónega. Asraf era un habitual colaborador de esta sección, junto a Marta López, Rosa Benito, Isabel Rábago, Sofía Suescun o Miguel Ángel Nicolás, pero hace un tiempo que no aparece dicho espacio, acusando a Ana Rosa Quintana de apartarle del programa.

Asraf, a través de sus historias de Instagram, explicó por qué ya no participa en ‘Ya es mediodía’. Un usuario le preguntó por este asunto y el respondió que “a la jefa no le gustó que le respondiera”. Todo se remonta su participación en ‘La Casa Fuerte’. Mientras concursaba en el reality con Isa Pantoja, fue criticado por la presentadora de ‘El programa de Ana Rosa’.

“Es una persona que solo le importa su ego, su orgullo. Le voy a decir a Isa que no le viene bien este chico. Es una chica listísima, solo tiene un defecto, que no sabe elegir pareja”, afirmó semanas atrás. Además, le acusó de ser machista, unas declaraciones que no gustaron a Asraf y que tuvieron su pertinente respuesta.

“Una máquina, Ana Rosa… Qué aprenda a elegir ella primero. Igual que ella opina, yo puedo opinar”, respondió Asraf en referencia a su marido, Juan Muñoz, quien se ha visto envuelto dentro del caso Villarejo. Cabe destacar que la productora de ‘Ya es mediodía’, Unicorn Content, es presidida por Ana Rosa Quintana.

Con su mensaje, ha dejado caer que Ana Rosa Quintana ha sido la responsable de que él ya no aparezca en el citado programa.