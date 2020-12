Isa Pantoja y Asraf Beno, una boda en peligro

Desde hace un semana la relación entre la hija de la tonadillera y el modelo no pasa por su mejor momento. Y es que el concursante de ‘La Casa Fuerte’ ha sido cuestionado por sus compañeros del programa por su trato a Chabelita, mientras Asraf cree su futura mujer, no le defiende lo suficiente y en consecuencia ha soltado la bomba que hace tambalear sus planes de boda: tiene dudas sobre su futuro matrimonio al lado de la pequeña de los Pantoja.

“Desde que le pedí matrimonio, tengo muchas dudas”, les dijo a sus dos compañeras, Rebeca y Cristini, que se quedaron sorprendidas con esta declaración. No contento con estas duras declaraciones, Asraf ha seguido hablando de su novia - y no precisamente bien- haciendo referencia a los años “en los que abandonó a su hijo pequeño”. Pero lo que realmente ha desatado la polémica en el concurso es el siguiente comentario, que no ha gustado a los seguidores del programa: “Cuando nos enfadamos, ella me hace la pelota por la noche, para que luego nos levantemos bien. Tácticas de mujer”.

Isa Pantoja y Asraf Beno

Unas desafortunadas palabras que ponen en peligro la boda que está programada para junio de 2021, pero que a la misma vez, desata los rumores de un supuesto montaje por parte de la pareja. Y es que hay quienes creen que su participación en el reality no ha sido nada más que una manera de hacer caja. ¿Son los planes de boda de Chabelita Pantoja y Asraf Beno un montaje?

“Pasó de ser nadie a ser de la familia Pantoja”

“Vengo a defender lo que pueda. Ese que estamos viendo los últimos días, y me atrevería a decir que casi el último año, no es mi hermano. Quieras o no le ha venido la fama de golpe, muchas críticas, cosas buenas y malas, y como todas las relaciones al principio es lo bonito y luego la cosa te va consumiendo, pero es cierto que está pasando por muy mala época. En mi vida le he visto así por nada. Me preocupa”, confesaba el Anuar, el hermano pequeño del modelo en el plató del programa. Para él, el momento de cambio ha sido cuando Asraf “hacía modelaje y pasó de ser nadie a ser de la familia Pantoja”.