Simone Coppola: así es el “chico de revista” de ‘La Isla de las Tentaciones’

El italiano es uno de los tentadores que más juego esta dando en esta tercera edición de ‘La Isla de las Tentaciones’. Y es que en un tiempo récord consiguió acaparar todo el protagonismo de las chicas de “Villa Montaña”, más concretamente el de Lola, que nada más ver al tentador quedó prendada por su espectacular físico: “Parece un chico de revista”.

La tensión sexual entre ambos es tal, que las alarmas ya han sonado en la casa de los chicos. Además del físico, Simone Coppola ha sorprendido a Lola por su “tierna personalidad”. Lo cierto es que el soltero entró en el programa con ganas de buscar el amor, ¿lo habrá encontrado junto a la de León?

“He venido a España a buscar el amor”

El italiano de 26 años posee un apellido cinematográfico, aunque nada tiene que ver con la saga de cine del director Francis Ford Coppola. Nacido en Milán, Simone es un amante de los tatuajes, como él mismo dijo la noche de su presentación en el reality y ha venido a España con el objetivo de encontrar a su media naranja.

Pero no es la primera vez que el joven participa en un reality show. Anteriormente pudimos ver a Simone en ‘First Dates Crucero’, el programa de Cuatro que busca el amor de la mano de Carlos Sobera. Lo sorprendente de todo esto es que el italiano tuvo una cita a bordo con una ex tentadora de ‘La Isla de las Tentaciones’: Lía Román, la soltera que tentó a Alessandro Levi en la pasada edición. Tras el programa ambos comenzaron un noviazgo que no llegó a afianzarse del todo.

Ahora supone una de las amenazas más reales para la pareja formada por Diego y Lola.