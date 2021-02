Tres infidelidades en ‘La Isla de las Tentaciones’: Manuel se besa con dos chicas en la misma noche

El tercer programa de ‘La Isla de las Tentaciones 3′ ha provocado emociones fuertes a los concursantes y a los espectadores. Manuel, pareja de Lucía, y Marina, pareja de Jesús, han sido infieles y Lola, pareja de Diego, ha mostrado mucho feeling con Simone, aunque no han llegado a besarse con él. Además, Rubén y Fiama, concursantes de la primera edición y nuevas tentaciones, han entrado con fuerza a la isla.

Manuel es infiel a Lucia con Fiama y Stefany

Manuel estaba “muy cercano con las chiquillas” y al final cayó en la tentación por partida doble. Él mismo cuenta que estaba centrado en Stefany y cuando vio a Fiama, su atención se centró en ella. Tras mucho tiempo de roces, bailes y mucho contacto, se apartaron del salón principal donde estaban el resto de concursantes y se dieron un beso. Por supuesto, la luz de la tentación sonó en la villa de las chicas.

Stefany, tras ver como Manuel y Fiama no se separaban en toda la noche, reaccionó y fue a buscarle para estar un tiempo juntos. Y el amor también surgió entre ellos: los dos acabaron besándose mientras estaban tumbados en una hamaca. Cada vez que sonaba la alarma en la villa de las chicas, la cara de Lucía, pareja de Manuel, era de mucha preocupación. No sabía nada pero esos sonidos no le inspiraban confianza.

Jesús, pareja de Marina, regañó a Manuel por lo que había sucedido: “Te has liado con dos en la misma noche. Tienes novia. Ella te quiere y sufre”, le dijo. “¿Tu crees que yo tengo este mosqueo por ti? Pues claro que lo tengo tio, porque me duele”, añadió.

Marina se besa con Isaac ‘Lobo’

Marina, pareja de Jesús, se ha mostrado muy cómoda con Isaac ‘Lobo’ y en el programa de ayer confirmaron que su relación va más allá de una amistad. “Cuando estoy con Isaac en la piscina, sube la temperatura”, reconoció. Después de un buen rato en el que ambos estaban metidos en el agua, Marina acabó cayendo en la tentación y besó a Isaac. Ahora, era la alarma sonaba en la villa de los chicos.

Lola y Simone, a punto de caer en la tentación

Lola, la pareja de Diego, estuvo muy cerca de besar a Simone en la piscina: “Ese momento fue muy íntimo, muy pasional”, afirmó. Ambos se abrazaban y se acariciaban en el agua, aunque sin llegar a besarse. La situación hizo sonar la alarma en la villa de los chicos. Pero, en un momento pensó en que tenía pareja y la situación se enfrió.

Ya, al día siguiente, Lola confesó a sus compañeras que su tentación “le había agobiado un poco” porque no le había dejado ningún momento pensar a solas lo ocurrido y las consecuencias que eso puede provocar en su relación con Diego. “Es verdad que me he dejado llevar, pero ahora mismo priorizo mi relación”, afirmó.