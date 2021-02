Belén Esteban declara “tranquila, sin miedo y sin arrepentimiento” por la demanda de Rocío Carrasco

Por fin ha llegado el día. Después de varias suspensiones, Belén Esteban ha acudido por fin a declarar a los juzgados de Plaza de Castilla después de la querella que ha interpuesto Rocío Carrasco por un presunto delito de revelación de secretos.

Fue durante el paso de Antonio David Flores por “Gran Hermano Vip” cuando la de San Blas desvelaba, en “Sálvame”, que el colaborador había recibido una carta de Hacienda en la que le instaba a no satisfacer ninguna deuda económica con Rocío Carrasco, puesto que la hija de Rocío Jurado todavía debía más de un millón de euros al fisco por impago del impuesto de sucesiones. Una documentación reservada que, después de conocer supuestamente a través de Olga Moreno, Belén habría contado en exclusiva, incurriendo según Rociíto en un presunto delito de revelación de secretos.

Muy puntual, Belén ha llegado a prestar declaración en los juzgados de Plaza de Castilla acompañada por su marido Miguel y visiblemente tranquila. Sin arrepentirse, la colaboradora ha asegurado que lo volvería a hacer, puesto que su deber es informar. Sin perder la sonrisa ha aclarado que “vengo porque me ha citado a declarar el juez y tengo que venir, pero esto no es un juicio”. “Estoy muy tranquila”, ha asegurado la de San Blas, confesando que no se arrepiente de nada: “Yo informo como informáis todos vosotros donde trabajáis”, ha dicho a los reporteros que la esperaban en los juzgados.

Belén Esteban

A pesar de que el delito de revelación de secretos conlleva penas de cárcel de 1 a 4 años, Belén mantiene que “no tengo miedo” y justifica por qué dio la información: “Yo trabajo en Sálvame, un programa de información de gente de corazón”. “¿Dónde trabajo? ¿En la Bolsa de España o en ‘Sálvame Diario’ y ‘Deluxe’? Igual que informan de mí, yo puedo informar”, ha declarado muy tranquila.

Antes de entrar en los juzgados, y con su ironía característica la princesa del pueblo ha desmentido que Olga Moreno y Antonio David la hayan utilizado filtrándole dicha información para perjudicar a Rocío Carrasco. “Ay por favor, no tengo nada que decir a eso”, ha exclamado.

Así ha sido su declaración

Tras escasos 40 minutos en el interior de los juzgados de Plaza de Castilla, y visiblemente satisfecha, Belén Esteban ha salido de prestar declaración ante el juez. Rodeada de cámaras, y fotografiándose con los fans que la aguardaban a las puertas de los juzgados, Belén ha declarado a ‘Chance’ que su declaración judicial “ha ido bien”. “Me han citado para declarar, he venido y ya está”, ha asegurado sonriente.

Muy tranquila, la “princesa del pueblo” ha confesado que “me han preguntado y yo he respondido y ya está. He contado la verdad”. Insistiendo en que “estoy tranquila” y recriminando a un reportero que “no quieras dar a entender que estoy nerviosa”, la colaboradora ha desvelado que no sabe qué pasará a partir de ahora ni si la querella presentada por Rocío Carrasco prosperará: “Ya me informará mi abogado”.