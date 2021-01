«Choque de trenes»: Belén Esteban contra Rocío Carrasco

Las dos tienen un fuerte carácter y no hay quien las haga dar su brazo a torcer cuando se empecinan en temas judiciales. Y ahora se enfrentarán en los tribunales con tal virulencia que estamos ante «un choque de trenes».

Rocío Carrasco y Belén Esteban

Cuando Rocío Carrasco demandó a Belén Esteban por «vulneración del honor y la intimidad y revelación de secretos personales» sabía perfectamente el efecto mediático que tendría tal denuncia. Y aunque Fidel Albiac, abogado y marido de Rocío, asegure que «no tengo nada que ver con esto», oculta su relación colateral con el bufete de abogados de Jesús Vasallo, en el que hizo sus primeras prácticas y que es quien lleva los asuntos legales de su pareja.

Una fuente cercana a la hija de «la más grande» revela que «Rocío piensa llegar hasta el final en este proceso. Está harta de que Belén hable de su vida privada en televisión. No se lo va a consentir».

Todo comenzó cuando «la princesa de los mercadillos» contó en «Sálvame» que «Rocío Carrasco debe a la Comunidad de Madrid un millón cinco mil euros, por no haber pagado unos impuestos de sucesiones, y si Antonio David Flores le debiera alguna cantidad se la tendría que pagar al departamento de Hacienda de esa Comunidad». La demanda está tramitada por vía penal, por lo que Rocío Carrasco pide hasta tres años de pena de prisión para la de San Blas.

Antonio David Flores en 'Quiero dinero'

La hija de Rocío Jurado y Pedro Carrasco considera a la ex de Jesulín de Ubrique una especie de portavoz televisivo oficial de su ex Antonio David en el programa vespertino de Tele 5. Esteban es una firme defensora de su compañero de plató y de su familia en sus desafueros con Rociíto. Y tiene una relación inmejorable con Olga Moreno (actual esposa del ex guardia civil) y con Rocío Flores.

Desde el entorno de la tertuliana aseguran que «su estado de ánimo está intacto. No se esperaba la demanda, pero sus abogados le han trasmitido que esté tranquila, que no irá a la cárcel. El problema es que a la de Rocío Carrasco se une otra demanda que amenaza con presentar su ex representante Toño Sanchís, por desvelar informaciones privadas que vulneran sus derechos y los de su familia. Y mira por donde, los dos asuntos los lleva el mismo bufete de abogados». Carrasco no se limita a litigar contra la Esteban y ha demandado también a Antonio David Flores y a Olga Moreno por los mismos motivos que a Belén. Para la esposa de Antonio David también solicita pena de cárcel. Moreno prefiere no manifestarse sobre el tema, por consejo de su abogado, a sabiendas que es mejor callar y dejar sus respuestas para el juzgado.

En su largo contencioso con Toño Sanchís, Belén ha demostrado que cuenta con la experiencia de un buen equipo legal que no se lo va a poner fácil a Carrasco. Ésta es incansable en su afición por poner demandas, quizá asesorada por Fidel quien siempre le ha recomendado por activa y por pasiva que las contestaciones se hagan por vía legal y no a través de los medios de comunicación.

Belén Esteban y Toño Sanchís, que fueron íntimos amigos, no han vuelto a tratarse desde que ella le demandara

Eran muchos los que esperaban que en 2020 se produjera por fin un acercamiento entre Rocío Carrasco y su hija Rocío Flores, pero demandar a Olga, a la que la hija de Antonio David considera una «madre», la obliga a posicionarse del lado de la esposa de su padre. La que la acogió en su casa desde que decidiera abandonar el domicilio materno. Olga y Rocío son uña y carne. Nada que ver con la nula relación con su madre biológica.